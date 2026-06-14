Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από το άγριο διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγιαλείας, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της.

Βασικός κατηγορούμενος για την υπόθεση είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος έχει ήδη πάρει τον δρόμο για τις φυλακές, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή στο έγκλημα.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε οικονομικό κίνητρο και ότι αγαπούσε τόσο τη σύντροφό του όσο και τον γιο της.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δεν έχει προκύψει παρουσία άλλου ατόμου στο σπίτι, πέρα από την 54χρονη, τον 26χρονο και τον 65χρονο κατηγορούμενο.

Παράλληλα, ιατροδικαστικά φέρεται να απορρίπτεται το ενδεχόμενο μητέρα και γιος να αλληλοσκοτώθηκαν, ένα σενάριο που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών στα πρώτα στάδια της έρευνας.

Κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να παίξουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς οι αρχές αναζητούν απαντήσεις σε σημεία που παραμένουν θολά.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα στο επίκεντρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από τα δείγματα DNA που έχουν ληφθεί από τα νύχια της 54χρονης.

Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν, πάντως, ότι ενδέχεται να μην εντοπιστεί γενετικό υλικό του κατηγορούμενου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε εμφανή σημάδια πάλης πάνω του.

Την ίδια ώρα, αναμένονται και τα αποτελέσματα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τη γενικότερη εικόνα του σπιτιού, το οποίο αποτελεί τον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι φέρεται να υπήρχε εικόνα αλλοίωσης, γεγονός που εξετάζεται από τις αρχές ως κρίσιμο στοιχείο για το τι συνέβη μετά το διπλό φονικό.

Γιατί δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα χέρια του

Ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν την έρευνα είναι το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του 65χρονου.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι ο δράστης είχε αρκετό χρόνο στη διάθεσή του για να επιχειρήσει να καλύψει τα ίχνη του, κάτι που θα μπορούσε να εξηγήσει την απουσία πυρίτιδας.

Ωστόσο, οι τελικές απαντήσεις αναμένονται από τα εργαστήρια, τα οποία θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της υπόθεσης.

Η μαρτυρία που θεωρείται κρίσιμη

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και μια σημαντική κατάθεση μάρτυρα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, δύο ημέρες πριν από το διπλό φονικό, ο 65χρονος τού ζήτησε να μεταφέρει το όπλο του σε οπλουργό στο Αίγιο, προκειμένου να το κάνει λειτουργικό.

Ο ίδιος μάρτυρας ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο τηλεφώνησε ο κατηγορούμενος για να αναφέρει ότι βρήκε νεκρή τη σύντροφό του και τον γιο της.

Το στοιχείο αυτό δημιουργεί ακόμη ένα ερώτημα για τις αρχές: γιατί ο 65χρονος δεν κάλεσε πρώτα την Αστυνομία ή το ΕΚΑΒ.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης την απουσία αντικειμένων από το σπίτι, καθώς και την υπόθεση με το κινητό τηλέφωνο της 54χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το κινητό της γυναίκας εντοπίστηκε μόνο ένα μέρος, κρυμμένο σε βιβλιοθήκη, γεγονός που έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να μην έδωσε σαφείς απαντήσεις για τα συγκεκριμένα ευρήματα, με αποτέλεσμα οι ερευνητές να περιμένουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα για να συνθέσουν την πλήρη εικόνα.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να αναζητούν τα στοιχεία που θα φωτίσουν τις τελευταίες ώρες της 54χρονης και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο Αιγιαλείας.