Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης σχολίασε τη στάση του κατηγορούμενου Ιταλού για το διπλό φονικό στο Αίγιο.

Σε τηλεοπτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στο Mega, αποκάλυψε ότι είναι φίλος με τον παππού του δολοφονημένου 26χρονου, ενώ σχολίασε δεικτικά τους ισχυρισμούς του 65χρονου συλληφθέντα.

«Κάποια εγκλήματα είναι εκκωφαντικά», είπε και πρόσθεσε πως «πέρα από τις αντιφάσεις, γίνεται το έγκλημα και ο άνθρωπος είναι ψύχραιμος όχι μόνο στην αστυνομία, αλλά είχε την πρόνοια να πλύνει το εσώρουχο, ενώ μέσα στο σπίτι διαπράχθηκε ένα έγκλημα».

«Να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου και να δεχτώ ότι μπήκε κάποιος. Έχει την ψυχραιμία να πλύνει ένα εσώρουχο και να στεγνώσει, οφείλει να δώσει εξηγήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο καθένας χτίζει τη δική του αλήθεια και την κάνει τατουάζ στο μυαλό του», είπε στη συνέχεια.

Ο Γιώργος Τσούκαλης σχολίασε και την πιθανότητα να υπήρχε συνεργός, τονίζοντας ότι αποκλείει το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, εκτός κι αν παρασχέθηκε βοήθεια εκ των υστέρων.

«Δεν πιστεύω ότι ο φίλος ήταν συνεργός. Τώρα αν βοήθησε εκ των υστέρων θα φανεί από τις έρευνες», είπε, προσθέτοντας: «Είναι δυνατόν να διαπιστώνεις ότι υπάρχει ένας φόνος και να μην παίρνεις την αστυνομία αμέσως, αλλά να είσαι ψύχραιμος;».

«Δυστυχώς στις μικρές κοινωνίες τα στόματα ανοίγουν αργά», είπε ο Γιώργος Τσούκαλης.