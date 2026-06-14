Με μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, τραγούδια και έντονο ερυθρόλευκο χρώμα, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο μια ακόμη επιτυχημένη σεζόν.

Η κατάκτηση του τίτλου αποτέλεσε την αφορμή για ένα μεγάλο γιορτινό ραντεβού, στο οποίο πρωταγωνιστές ήταν οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο, η διοίκηση και οι φίλοι της ομάδας, που πανηγύρισαν όλοι μαζί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη χρονιά κατακτώντας το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και τέταρτο μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχική παρουσία του στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι πανηγυρισμοί δεν σταμάτησαν με το τελευταίο σφύριγμα των τελικών. Λίγες ώρες αργότερα, σύσσωμη η ομάδα βρέθηκε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, όπου στήθηκε ένα μεγάλο ερυθρόλευκο γλέντι.

Το κλίμα ήταν πανηγυρικό από την πρώτη στιγμή, με τον κόσμο να αποθεώνει διαρκώς τους πρωταθλητές και τα συνθήματα να δίνουν τον τόνο σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Ξεχωριστή θέση στο γλέντι είχαν φυσικά τα τρόπαια. Τόσο το κύπελλο της GBL όσο και εκείνο της Euroleague εμφανίστηκαν στον χώρο, με παίκτες και φιλάθλους να φωτογραφίζονται μαζί τους και να πανηγυρίζουν την επιτυχία σε μια ατμόσφαιρα που θύμιζε περισσότερο εξέδρα γηπέδου παρά νυχτερινό κέντρο.

Η Κατερίνα Λιόλιου, ανεβαίνοντας στη σκηνή για την έναρξη του προγράμματός της, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους πρωταθλητές, λέγοντας: «Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τους νικητές της χρονιάς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό».

🎙️ Η Κατερίνα Λιόλιου για την ομάδα μπάσκετ του #OlympiacosBC 🔴⚪ pic.twitter.com/XQOQkTR8mT — Sportal (@SportalgrG) June 13, 2026

Η αναφορά της προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό, το οποίο απάντησε με συνθήματα για τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ακούστηκε το τραγούδι «Νοικιάστηκε», το οποίο έχει πλέον συνδεθεί με τις μεγάλες επιτυχίες των «ερυθρόλευκων» τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Το τραγούδι συνοδεύτηκε από έντονους πανηγυρισμούς και αποτέλεσε ακόμη μία αφορμή για ξέσπασμα χαράς.

🎶 «Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε» από την Κατερίνα Λιόλιου με τους φίλους του #OlympiacosBC να τραγουδούν 🔴⚪ pic.twitter.com/TD5YefzHTX — Sportal (@SportalgrG) June 13, 2026

Φουρνιέ: «Μπουζούκια για πρώτη φορά»

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι εορτασμοί, ο Εβάν Φουρνιέ είχε ήδη δώσει το δικό του στίγμα μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο Γάλλος γκαρντ, που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης των τελικών της Basket League, είχε προαναγγείλει τη βραδιά γράφοντας: «Τα μπουζούκια θα είναι διαφορετικά απόψε. Η πρώτη μου φορά», δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για την εμπειρία που θα ζούσε.

Bouzoukia gonna hit different tonight. My first one🤣🤣 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 13, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι φίλοι του Ολυμπιακού δημιούργησαν ατμόσφαιρα γηπέδου, μετατρέποντας το κέντρο διασκέδασης σε μια μεγάλη ερυθρόλευκη εξέδρα. Τα συνθήματα διαδέχονταν το ένα το άλλο και οι πρωταγωνιστές της σεζόν γνώρισαν την αποθέωση.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε και η παρέμβαση του Σάσα Βεζένκοφ. Ο αρχηγικός φόργουορντ πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε τον κόσμο δίνοντας τον ρυθμό στο σύνθημα «Παίρνω θέση στην κερκίδα», επαναλαμβάνοντας μια εικόνα που είχε προηγηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε πρωταγωνιστήσει στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της Euroleague στο Δημοτικό Θέατρο.

Η βραδιά κύλησε σε απόλυτα γιορτινούς ρυθμούς, με τους πρωταθλητές να απολαμβάνουν τους καρπούς μιας ακόμη επιτυχημένης χρονιάς και τον κόσμο να γιορτάζει μαζί τους μία σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.