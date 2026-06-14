Ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση πραγματοποίησε η Σκωτία, η οποία εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της Βραζιλίας με το Μαρόκο και βρέθηκε από την πρώτη κιόλας αγωνιστική στην κορυφή του τρίτου ομίλου.

Οι Βρετανοί επικράτησαν της μαχητικής Αϊτής με 1-0 στο εναρκτήριο παιχνίδι τους και απέκτησαν σημαντικό προβάδισμα ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Η ομάδα του Στιβ Κλαρκ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, χωρίς ωστόσο να φτάσει σε μια εύκολη επικράτηση. Ένα γκολ του αρχηγού Τζον ΜακΓκιν αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει στους Σκοτσέζους το πρώτο τους τρίποντο στο τουρνουά. Το αποτέλεσμα δίνει αισιοδοξία στο «Tartan Army», το οποίο θα επιχειρήσει απέναντι σε Μαρόκο και Βραζιλία να πετύχει κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ: να βρεθεί στα νοκ άουτ ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αναμέτρηση είχε καλό ρυθμό από τα πρώτα λεπτά, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το γκολ χωρίς ιδιαίτερες σκοπιμότητες. Η Σκωτία είχε μεγαλύτερη κατοχή και περισσότερη ποιότητα στην ανάπτυξή της, ενώ η Αϊτή προσπάθησε να απαντήσει με γρήγορες επιθέσεις και εκμετάλλευση των χώρων.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή ανήκε στους Ευρωπαίους. Στο 18ο λεπτό ο ΜακΤόμινεϊ βρέθηκε σε εξαιρετική θέση και δοκίμασε το πόδι του, όμως η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι, στερώντας του το γκολ. Η πίεση της Σκωτίας συνεχίστηκε και τελικά απέδωσε καρπούς δέκα λεπτά αργότερα.

Στο 28′, ύστερα από φάση διαρκείας στην περιοχή της Αϊτής, η μπάλα κατέληξε στον ΜακΓκιν. Ο πολύπειρος μέσος δεν δίστασε και με το αριστερό του πόδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Με αυτό το τέρμα έγινε ο γηραιότερος Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε τελική φάση Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον θρυλικό Κένι Νταλγκλίς.

Οι Καραϊβικοί δεν κατέρρευσαν μετά το γκολ. Αντίθετα, προσπάθησαν να αντιδράσουν, ανέβασαν μέτρα στο γήπεδο και δημιούργησαν ορισμένες προϋποθέσεις μέχρι την ανάπαυλα, χωρίς όμως να βρουν τον δρόμο προς την εστία.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Σκωτία εμφανίστηκε πιο οργανωμένη ανασταλτικά και περιόρισε σημαντικά τους χώρους. Το δίδυμο Χέντρι και Χάνλεϊ κατάφερε να απομονώσει τον Πιερό, ο οποίος αποτελούσε τη βασική επιθετική απειλή της Αϊτής.

Οι Σκοτσέζοι συνέχισαν να ελέγχουν τον ρυθμό και στο 73ο λεπτό ο ΜακΓκιν έφτασε κοντά σε δεύτερο προσωπικό γκολ, όμως το σουτ του πέρασε ελάχιστα άουτ. Λίγο αργότερα διαμαρτυρήθηκε και για παράβαση πέναλτι, χωρίς να υπάρξει παρέμβαση από τον διαιτητή.

Οι δύο προπονητές επιχείρησαν να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα μέσω των αλλαγών τους. Ο Κλαρκ έριξε φρέσκα πόδια κυρίως στα άκρα, ενώ ο Σεμπαστιάν Μινιέ αναζήτησε περισσότερη επιθετικότητα, ρισκάροντας για την ισοφάριση.

Η πίεση της Αϊτής αυξήθηκε αισθητά στα τελευταία λεπτά και η μεγαλύτερη ευκαιρία της ήρθε στο 85′. Ο Πιερό βρέθηκε σε εξαιρετική θέση και έπιασε δυνατή κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι. Ήταν η στιγμή που ουσιαστικά έκρινε την τύχη του αγώνα, καθώς οι Αϊτινοί δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν άλλη μεγάλη ευκαιρία μέχρι το φινάλε.

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τους Σκοτσέζους να πανηγυρίζουν μια πολύτιμη νίκη και την κορυφή του ομίλου, ενώ η Αϊτή έμεινε με την αίσθηση ότι θα μπορούσε να έχει πάρει κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι στο οποίο στάθηκε ανταγωνιστικά για μεγάλα διαστήματα.

Αϊτή: Πλασίντ, Αρκούς, Αντέ, Ντελκρουά, Εξπεριένς, Μπελεγκάρντ, Ζαν Ζακ, Ντίντσον (61′ Καζιμίρ), Πρόβιντενς, Ισιντόρ (75′ Τζόζεφ), Πιερό.

Σκωτία: Γκαν, Χίκεϊ (75′ Πάτερσον), Ρόμπερτσον, Χάνλεϊ, Χέντρι, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν (83′ Κέρτις), Φέργκιουσον, Άνταμς (75′ Ντάικς), Γκάνον-Ντόουκ (75″ Κρίστι), Σάνκλαντ (75′ ΜακΛιν).

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου