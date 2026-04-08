Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έκαναν σήμερα λόγο για νέες ιρανικές επιθέσεις, διευκρίνισαν πως βρέθηκαν στο στόχαστρο 17 πυραύλων και 35 μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παρά την ανακοίνωση μιας κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Μετά την εφαρμογή της παύσης των εχθροπραξιών, «17 βαλλιστικοί πύραυλοι και 35 ντρόουν καταγράφηκαν και τα συστήματα αεράμυνας τα αναχαίτισαν με επιτυχία», δήλωσε στο Χ το υπουργείο Άμυνας.

Το Ιράν είχε πει νωρίτερα πως είχε πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ως απάντηση σε αεροπορικά πλήγματα εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεών του, μεταγενέστερα της ανακοίνωσης μιας εκεχειρίας από τις ΗΠΑ.