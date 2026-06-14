Επικεντρωμένη στην οικονομία θα είναι η ρητορική του πρωθυπουργού ο οποίος χθες ξεκίνησε μια σειρά περιοδειών από τη Ρόδο. Το επόμενο διάστημα θα βρεθεί σε πολλές περιοχές της χώρας και θα αναδεικνύει το κυβερνητικό έργο αλλά και θα δίνει προοπτική στο μέλλον.

Όσον αφορά στο σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι με την ασκούμενη πολιτική η Ελλάδα αποτελεί μια νησίδα ασφάλειας σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Σε αυτό το τελευταίο έτος της κυβερνητικής θητείας ο απολογισμός ειδικά στην οικονομία έχει θετικό πρόσημο με αυξήσεις μισθών αλλά κυρίως την σταθεροποίηση της οικονομίας.

Ωστόσο, όπως τονίζει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος πρέπει να είναι διαρκής με τις εξωγενείς δυσκολίες να αυξάνονται.

Το μεγάλο πρόβλημα του αυξημένου πληθωρισμού και του κύματος ακρίβειας αποτελεί το βασικό στοίχημα για την κυβέρνηση, παρόλα αυτά αυτό που ζητάει και από τα γαλάζια στελέχη είναι να τονίζουν ότι ακριβώς επειδή έχει γίνει συνετή διαχείριση της οικονομίας και παράγονται πλεονάσματα υπάρχει η δυνατότητα στήριξης των πολιτών απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας.

Η σύγκριση με τους πολιτικούς αντιπάλους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι όμως αποφασισμένος να μην χαριστεί στους πολιτικούς του αντιπάλους. Και βάζει το πλαίσιο καλώντας τους πολίτες να συγκρίνουν την παράταξή του με την αντιπολίτευση η οποία όπως λέει συχνά «δεν την ενδιαφέρει πως θα κυβερνήσει τη χώρα αλλά πώς θα ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και πώς θα «πριονίσουν» τον Μητσοτάκη».

Η λέξη που θα εκστομίζει συχνά από εδώ και στο εξής θα είναι η αξιοπιστία και θα συνοδεύεται από τη φράση «το είπαμε, το κάνουμε», λένε συνεργάτες του.

Για τον ίδιο το επόμενο διάστημα θα είναι μαραθώνιος καθώς όπως τονίζει δεν πρέπει να πάει ούτε μια ημέρα χαμένη. Η τακτική αυτή, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη δεν είναι παλιά και είναι εκείνη που έχει δώσει δυο μεγάλες εκλογικές νίκες στη ΝΔ και με μεγάλα ποσοστά. Και γι’ αυτό ο ίδιος από τη Ρόδο που βρέθηκε είπε: «είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει».

Για να επιτευχθεί όμως αυτό πρέπει να επιστρέψουν στη ΝΔ εκείνοι οι ψηφοφόροι οι οποίοι στην πορεία απογοητεύτηκαν και μπήκαν στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη. Η κατεύθυνση που έχει δοθεί στα γαλάζια στελέχη είναι να επισημαίνουν ότι υπάρχει μπροστά τους πολλά διλήμματα: θα στηρίξουν ένα κόμμα το οποίο έχει νοικοκυρέψει τη χώρα ή θα επιστρέψει σε εποχές πειραματισμών τους οποίους όμως ακόμα πληρώνουμε;

Θα εμπιστευθούν μια κυβέρνηση η οποία δεν υπόσχεται αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει – άμεσα τουλάχιστον – ή θα πιστέψουν εκείνους που τάζουν υποθηκεύοντας το μέλλον των επόμενων γενεών όπως το έκαναν και στο πρόσφατο παρελθόν;