Η πρεμιέρα του 3ου ομίλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 επιφύλασσε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις των πρώτων ημερών της διοργάνωσης. Βραζιλία και Μαρόκο κοντραρίστηκαν στο Νιου Τζέρσεϊ, πρόσφεραν καλό θέαμα κυρίως στο πρώτο ημίχρονο και τελικά μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις, μένοντας στο 1-1.

Οι δύο ομάδες παρουσίασαν διαφορετικά πρόσωπα στη διάρκεια του αγώνα. Το Μαρόκο ήταν ιδιαίτερα ζωηρό και απειλητικό στο πρώτο μέρος, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι διαθέτει ένα σύνολο ικανό να σταθεί απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Από την άλλη, η Βραζιλία δεν έφτασε στα υψηλά στάνταρ που συνοδεύουν διαχρονικά το όνομά της, ωστόσο βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει μετά το προβάδισμα των Αφρικανών και διατήρησε ένα εντυπωσιακό στατιστικό που τη θέλει να μην χάνει σε πρεμιέρα Μουντιάλ από το 1934.

Το σκορ άνοιξε στο 21ο λεπτό ο Σαϊμπάρι, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την κάθετη πάσα του Μπραχίμ Ντίας και με εξαιρετικό πλασέ πάνω από τον Άλισον έδωσε προβάδισμα στο Μαρόκο. Η απάντηση της «Σελεσάο» ήρθε έντεκα λεπτά αργότερα, όταν ο Βινίσιους Τζούνιορ ανέλαβε δράση. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης δημιούργησε μόνος του τις προϋποθέσεις και με εντυπωσιακό τελείωμα νίκησε τον Μπούνου για το 1-1.

Η ισοπαλία αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς στον όμιλο ενόψει της συνέχειας. Η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή στις 20 Ιουνίου και στη συνέχεια τη Σκωτία στις 25 του μήνα, ενώ το Μαρόκο θα βρει απέναντί του πρώτα τη Σκωτία και ακολούθως την Αϊτή.

Το Μαρόκο μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και από τα πρώτα λεπτά έδειξε διάθεση να πιέσει ψηλά. Στο 6ο λεπτό ο Μαζραουί τροφοδότησε τον Ελ Αϊναουί, ο οποίος επιχείρησε το σουτ από πλεονεκτική θέση, όμως η προσπάθειά του βρήκε σε αμυνόμενο. Οι Μαροκινοί συνέχισαν να κυκλοφορούν με άνεση την μπάλα και να αναζητούν διαδρόμους προς την αντίπαλη περιοχή.

Παρότι η Βραζιλία άρχισε σταδιακά να ισορροπεί την κατοχή, ήταν η ομάδα του Μοχάμεντ Ουάχμπι που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 21ο λεπτό ο Μπραχίμ Ντίας έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα, ο Σαϊμπάρι κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας και με υποδειγματικό τελείωμα έγραψε το 1-0.

Το προβάδισμα δεν άλλαξε την εικόνα του αγώνα, με το Μαρόκο να συνεχίζει να απειλεί. Ωστόσο, η Βραζιλία διαθέτει παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά με μία μόνο ενέργεια. Ο Βινίσιους πήρε την κατάσταση στα χέρια του στο 32′, απέφυγε τους αντιπάλους του από αριστερά και με εξαιρετικό σουτ στην απέναντι γωνία ισοφάρισε σε 1-1.

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με υψηλό ρυθμό και αρκετές δυνατές μονομαχίες. Στις καθυστερήσεις, ο Πακετά επιχείρησε εντυπωσιακό εναέριο γυριστό, αναγκάζοντας τον Μπούνου σε δύσκολη επέμβαση.

Η επανάληψη δεν είχε την ίδια ένταση. Η Βραζιλία κράτησε περισσότερο την μπάλα και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της, χωρίς όμως να δημιουργήσει πολλές καθαρές ευκαιρίες. Στο 52ο λεπτό ο Ίγκορ Τιάγκο δοκίμασε το πόδι του μέσα από την περιοχή, αλλά ο Μπούνου αντέδρασε σωστά.

Όσο περνούσε η ώρα, το Μαρόκο επέλεγε να αμύνεται οργανωμένα και να ψάχνει ευκαιρίες μέσα από την πίεση και τις γρήγορες μεταβάσεις. Η σημαντικότερη στιγμή για τη Βραζιλία ήρθε στο 78′, όταν ο Βινίσιους γύρισε την μπάλα από τα αριστερά και ο Ραφίνια εκτέλεσε με τη μία, όμως ο Μπούνου ήταν και πάλι σε ετοιμότητα.

Οι Μαροκινοί δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά για μεγάλο διάστημα στο δεύτερο μέρος, όμως στις καθυστερήσεις βρέθηκαν πολύ κοντά στο γκολ της νίκης. Ο Ελ Αϊναουί σούταρε από μακριά, ο Άλισον δυσκολεύτηκε στην πρώτη επαφή με την μπάλα, αλλά πρόλαβε να τη συγκρατήσει πριν επωφεληθεί ο Αμαϊμουνί.

Έτσι, το 1-1 που είχε διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με Βραζιλία και Μαρόκο να ξεκινούν τη διοργάνωση με έναν βαθμό.

Bραζιλία: Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντόουγκλας Σάντος, Ιμπάνιες (46′ Nτανίλο), Κασεμίρο (46′ Φαμπίνιο), Μπρούνο Γκιμαράες (80′ Σάντος), Πακετά (61′ Κούνια), Βινίσιους, Ραφίνια, Τιάγκο (62′ Ενρίκε).

Μαρόκο: Μπούνου, Χακίμι, Μαζραουί (80′ Σαλάχ-Εντίν), Ντιόπ, Ριάντ, Μπουαντί, Ουναχί (65′ Μουραμπέτ), Ελ Κχανούς (80′ Αμαϊμουνί), Ελ Αϊναουί, Ντίαζ (65′ Ταλμπί), Σαϊμπάρι (89′ Ραχίμι).

H βαθμολογία του 3ου ομίλου