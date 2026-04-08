Ο Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο διεθνούς πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά τις αποκαλύψεις για επικοινωνία της ουγγρικής κυβέρνησης με το Ιράν λίγο μετά τη φονική επίθεση με τους βομβητές που συνδέθηκε με τη Χεζμπολάχ τον Σεπτέμβριο του 2024. Η υπόθεση προκαλεί αμηχανία στη Βουδαπέστη και ανοίγει νέο κύκλο ερωτημάτων για τις διεθνείς ισορροπίες που επιδιώκει η ουγγρική ηγεσία.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνομιλίας που ήρθε στο φως, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο διαβεβαίωσε τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί ότι οι ουγγρικές υπηρεσίες είχαν ήδη έρθει σε επαφή με τις ιρανικές και ότι η Βουδαπέστη ήταν έτοιμη να μοιραστεί όλα τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει. Στόχος της ουγγρικής πλευράς ήταν να καταστήσει σαφές ότι η χώρα δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση και ότι οι βομβητές δεν είχαν κατασκευαστεί στην Ουγγαρία.

Η χρονική συγκυρία κάνει την υπόθεση ακόμη πιο εκρηκτική, καθώς η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν εμφανίζεται επισήμως ως μία από τις πλέον φιλοϊσραηλινές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ανοιχτούς διαύλους με δυνάμεις που βρίσκονται στον αντίποδα των δυτικών συμμαχιών.

Όρμπαν ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν

Οι αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της επικοινωνίας με το Ιράν φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Όρμπαν, καθώς μοιάζουν να συγκρούονται με τη σταθερή δημόσια γραμμή στήριξης προς το Ισραήλ. Η ουγγρική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα διαφοροποιηθεί από άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπέρ του Ισραήλ, ενώ είχε ανακοινώσει ακόμη και την αποχώρησή της από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά την επίσκεψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Βουδαπέστη.

Αυτή η διπλή εικόνα ενισχύει τα ερωτήματα για το αν η εξωτερική πολιτική της Ουγγαρίας καθορίζεται από σταθερές αρχές ή από ευκαιριακές κινήσεις ισορροπίας. Η επικοινωνία με την Τεχεράνη, ειδικά σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή, εκλαμβάνεται από αναλυτές ως κίνηση με βαρύ πολιτικό συμβολισμό.

Η ουγγρική πλευρά προσπάθησε να περιορίσει τις εντυπώσεις, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία που συνδέθηκε με τη συσκευή ήταν απλώς εμπορικός μεσάζων χωρίς παραγωγική ή επιχειρησιακή βάση στην Ουγγαρία. Ωστόσο, το γεγονός ότι έγινε αναφορά σε συνεργασία με «όλες τις σχετικές διεθνείς υπηρεσίες» χωρίς να διευκρινιστεί τότε ότι σε αυτές περιλαμβάνονταν και οι ιρανικές, τροφοδοτεί τις υποψίες.

Όρμπαν, Ρωσία και ΗΠΑ στο ίδιο κάδρο

Η νέα αυτή υπόθεση δεν εξετάζεται αποκομμένα από το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον. Ο Όρμπαν δέχεται ήδη έντονη κριτική για τις σχέσεις της κυβέρνησής του με τη Μόσχα, ενώ δημοσιεύματα και διαρροές έχουν ενισχύσει τις κατηγορίες ότι η Βουδαπέστη λειτουργεί συχνά σε συντονισμό με ρωσικά συμφέροντα.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικές θεωρούνται οι αναφορές πως ο Σιγιάρτο είχε επανειλημμένες επαφές με τον Σεργκέι Λαβρόφ, ακόμη και κατά τη διάρκεια κρίσιμων συνεδριάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, διαρροή τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των δύο υπουργών φέρεται να δείχνει προσπάθεια συντονισμού υπέρ Ρώσων δισεκατομμυριούχων, εταιρειών και τραπεζών για ελάφρυνση ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συνομιλία με το Ιράν προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό παζλ. Καθώς η Ρωσία διατηρεί στενή στρατηγική σχέση με την Τεχεράνη, η υπόθεση ενισχύει τα ερωτήματα για το πού ακριβώς τοποθετείται η Ουγγαρία του Όρμπαν στο σημερινό διεθνές σύστημα συμμαχιών.

Όρμπαν υπό πίεση πριν από τις κάλπες

Η χρονική στιγμή των αποκαλύψεων είναι επίσης εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς ο Όρμπαν δίνει μια δύσκολη πολιτική μάχη ενόψει εκλογών. Η παρουσία κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων στη Βουδαπέστη για να στηρίξουν την καμπάνια του υπογραμμίζει τη σημασία της αναμέτρησης, αλλά και το μέγεθος του διακυβεύματος.

Την ώρα που ο Ούγγρος πρωθυπουργός επιδιώκει να εμφανιστεί ως ισχυρός σύμμαχος του συντηρητικού και εθνικιστικού μπλοκ της Δύσης, οι αποκαλύψεις για τα ανοίγματα προς το Ιράν και οι σκιές για τις επαφές με τη Ρωσία περιπλέκουν σοβαρά το αφήγημά του. Για τους πολιτικούς του αντιπάλους, η υπόθεση αποτελεί ισχυρό όπλο, καθώς επιτρέπει να παρουσιάσουν τον Όρμπαν ως ηγέτη με αντιφατική και αμφιλεγόμενη διπλωματική στρατηγική.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτή η νέα αποκάλυψη δεν πλήττει απλώς την εικόνα της ουγγρικής κυβέρνησης. Επαναφέρει με ένταση στο προσκήνιο το ερώτημα για το ποιοι είναι οι πραγματικοί σύμμαχοι του Όρμπαν και ποια γραμμή ακολουθεί τελικά η Βουδαπέστη σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων.