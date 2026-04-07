Το φως της δημοσιότητας είδε ένα σοκαριστικό βίντεο από το τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη και δείχνει τη στιγμή που αστυνομικοί πυροβολούν τους τρομοκράτες κοντά στο προξενείο του Ισραήλ.

Το βίντεο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ και δείχνει δύο από τους συνολικά τρεις τρομοκράτες να κρύβονται πίσω από οχήματα και να ανταλλάσσουν πυροβολισμούς.

Στην αρχή του βίντεο διακρίνεται ο ένας δράστης να τραυματίζεται, ενώ προς το τέλος του, φαίνεται ο δεύτερος δράστης να προσπαθεί να αλλάξει θέση, όταν δέχεται πυροβολισμό και πέφτει στο έδαφος, με αστυνομικούς να σπεύδουν από πάνω του.

Σύμφωνα με το CNN Türk, «η Διεύθυνση Αστυνομίας Κωνσταντινούπολης είχε ήδη λάβει μέτρα εδώ και ημέρες, ενόψει ενδεχόμενης επίθεσης. Σήμερα, περίπου μισή ώρα πριν, τρεις δράστες επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν απόπειρα δολοφονικής επίθεσης με στόχο το κτίριο στον 7ο όροφο της πλατείας όπου βρίσκεται το προξενείο στο Λεβέντ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες προσπάθησαν να κινηθούν προς τον 7ο όροφο για τον σκοπό αυτό. Ωστόσο, οι φύλακες ασφαλείας στην είσοδο και οι αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κωνσταντινούπολης αντιλήφθηκαν την κατάσταση. Διαπιστώθηκε ότι δύο από τους δράστες κρατούσαν όπλα με μακριά κάννη. Όταν οι αστυνομικοί τούς κάλεσαν να σταματήσουν, εκείνοι άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ανταλλαγή πυροβολισμών στην περιοχή. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, δύο από τους δράστες εξουδετερώθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις».

«Ο τρίτος δράστης κρύφτηκε πίσω από ένα όχημα και συνέχισε να πυροβολεί κατά της αστυνομίας. Εκτιμάται ότι στόχος του ήταν να εισέλθει στο κτίριο και να φτάσει στο προξενείο στον 7ο όροφο. Ωστόσο, μετά την ανταπόδοση πυρών από τις αστυνομικές δυνάμεις, τραυματίστηκε και συνελήφθη. Τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή έχουν ενισχυθεί, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων δραστών. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται», ανέφερε το CNN Türk.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, σχολιάζοντας την επίθεση, δήλωσε: «Τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με τους αστυνομικούς μας που εκτελούσαν καθήκοντα μπροστά από τα συγκροτήματα Yapı Kredi Plaza στην Κωνσταντινούπολη εξουδετερώθηκαν. Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο ηρωικοί αστυνομικοί μας. Οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν ταυτοποιηθεί. Διαπιστώθηκε ότι οι δράστες είχαν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη από την Ιζμίτ με ενοικιαζόμενο όχημα, ενώ προέκυψε ότι ένας εξ αυτών είχε διασυνδέσεις με οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία και ότι ένας από τους δύο τρομοκράτες, οι οποίοι είναι αδέλφια, είχε εμπλοκή σε υπόθεση ναρκωτικών».

Προσοχή. Ακολουθεί βίντεο με σκληρές εικόνες από τη στιγμή που εξουδετερώνονται οι δύο τρομοκράτες: