Πανικός επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στην περιοχή Μπεσίκτας, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από κτίριο στο οποίο στεγάζεται και το ισραηλινό Προξενείο. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολλοί αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο μετά το περιστατικό, αποκλείοντας την περιοχή και ξεκινώντας επιχείρηση για τον έλεγχο της κατάστασης. Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους και τους περαστικούς της περιοχής.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία της Κωνσταντινούπολης ανέφερε: «Τρία άτομα εξουδετερώθηκαν, εκ των οποίων οι δύο είναι νεκροί. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί».

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος Ταμέρ Οσκάι στο CNN Türk, «η Διεύθυνση Αστυνομίας Κωνσταντινούπολης είχε ήδη λάβει μέτρα εδώ και ημέρες, ενόψει ενδεχόμενης επίθεσης. Σήμερα, περίπου μισή ώρα πριν, τρεις δράστες επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν απόπειρα δολοφονικής επίθεσης με στόχο το κτίριο στον 7ο όροφο της πλατείας όπου βρίσκεται το προξενείο στο Λεβέντ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες προσπάθησαν να κινηθούν προς τον 7ο όροφο για τον σκοπό αυτό. Ωστόσο, οι φύλακες ασφαλείας στην είσοδο και οι αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κωνσταντινούπολης αντιλήφθηκαν την κατάσταση. Διαπιστώθηκε ότι δύο από τους δράστες κρατούσαν όπλα με μακριά κάννη. Όταν οι αστυνομικοί τους κάλεσαν να σταματήσουν, εκείνοι άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ανταλλαγή πυροβολισμών στην περιοχή. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, δύο από τους δράστες εξουδετερώθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ο τρίτος δράστης κρύφτηκε πίσω από ένα όχημα και συνέχισε να πυροβολεί κατά της αστυνομίας. Εκτιμάται ότι στόχος του ήταν να εισέλθει στο κτίριο και να φτάσει στο προξενείο στον 7ο όροφο. Ωστόσο, μετά την ανταπόδοση πυρών από τις αστυνομικές δυνάμεις, τραυματίστηκε και συνελήφθη. Τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή έχουν ενισχυθεί, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων δραστών. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται».

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ στην περιοχή γύρω από την πλατεία στο Λεβέντ, όπου βρίσκεται το Ισραηλινό Προξενείο, παραμένουν σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

«Η επίθεση φαίνεται να είχε σχεδιαστεί και να επιχειρήθηκε να εκτελεστεί με επαγγελματικό τρόπο. Για τον λόγο αυτό, η άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων και η εξουδετέρωση των δραστών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το περιστατικό είναι ικανό να προσελκύσει και το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινής γνώμης. Επισημαίνεται επίσης ότι με τον τρόπο αυτό αποτράπηκε και ένα ενδεχόμενο προκλητικό περιστατικό», αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ.

Από την πλευρά του ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης δηλώνει ότι θα διεξαγάγει έρευνα για το περιστατικό,