Πανικόβλητη έτρεξε στον κτηνίατρο μια γυναίκα όταν είδε τη γάτα της να κουτσαίνει και πλήρωσε σχεδόν 700 ευρώ, μόνο και μόνο για να δει το ζώο την επόμενη μέρα να μετατρέπεται σε «δαίμονα».

Σύμφωνα με τη Mirror, η γυναίκα είδε τη γάτα της να μαζεύει και να κουτσαίνει το πόδι, οπότε θεώρησε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Έτσι, έτρεξε στον κτηνίατρο και πλήρωσε σχεδόν 700 ευρώ, για να πάρει τη γάτα πίσω και την επόμενη μέρα να την δει να τρέχει, αλλά και να διαλύει τα πάντα μέσα στο σπίτι.

«Η γάτα μου μια μέρα μετά την επίσκεψη στον κτηνίατρο, επειδή κούτσαινε», έγραψε η ιδιοκτήτρια του ζώου σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok και έδειχνε τη γάτα να τρέχει πάνω-κάτω.

Τα σχόλια έπεσαν βροχή κάτω από την ανάρτηση, με αρκετούς να αστειεύονται με τη συμπεριφορά της γάτας, ενώ ορισμένοι ιδιοκτήτες σκύλων έγραψαν ότι έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις με τα κατοικίδιά τους.