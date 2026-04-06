Ενώ στους φιλελεύθερους κύκλους επικρατεί η άποψη ότι ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχει διασπάσει οριστικά το κίνημά του, η πραγματικότητα στην επαρχιακή Αμερική είναι διαφορετική. Στην κομητεία Μπάλντουιν της Τζόρτζια, οι υποστηρικτές του Τραμπ παραμένουν ακλόνητοι, θεωρώντας ότι επιτέλους ένας πρόεδρος «κάνει κάτι» για τις απειλές της Τεχεράνης.

Το στοίχημα των ενδιάμεσων εκλογών

Σε επτά μήνες, ο Τραμπ αντιμετωπίζει τη σημαντικότερη εκλογική του δοκιμασία. Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου και αποτελούν de facto δημοψήφισμα για την προεδρία του.

Θετικό αποτέλεσμα : Ελευθερία κινήσεων για την ατζέντα του.

: Ελευθερία κινήσεων για την ατζέντα του. Αρνητικό αποτέλεσμα: Κοινοβουλευτικό αδιέξοδο, έρευνες και πιθανή παραπομπή.

Οικονομία και Πόλεμος

Η προεκλογική εκστρατεία επισκιάζεται από την οικονομική αναταραχή:

Η βενζίνη έφτασε τα 4 δολάρια το γαλόνι (ρεκόρ από το 2022).

Παρατηρείται μαζική πώληση μετοχών και αβεβαιότητα στην αγορά.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι το «βραχυπρόθεσμο πλήγμα» είναι ένα μικρό τίμημα για την επίτευξη των στόχων του πολέμου.

Οι ρωγμές στη συμμαχία

Παρά τη στήριξη του σκληρού πυρήνα, ο Τραμπ παρουσιάζει σημαντικές απώλειες σε κρίσιμες ομάδες:

MAGA & Ρεπουμπλικάνοι: Σύμφωνα με το Pew Research, το 70% των Ρεπουμπλικάνων εγκρίνει τον πόλεμο, ενώ στην NBC το ποσοστό στους «πιστούς MAGA» φτάνει το 90%.

Νεολαία (Gen Z & Millennials): Το 60% των ψηφοφόρων 18-29 ετών αντιτίθεται στον πόλεμο, φοβούμενο μια πιθανή επιστράτευση.Ισπανόφωνοι (Hispanics): Ομάδα-κλειδί για τη νίκη του 2024, που τώρα απομακρύνεται λόγω της ακρίβειας και των σκληρών απελάσεων μεταναστών που πλήττουν τις κατασκευές.

Δημόσιοι Υπάλληλοι: Η «εκστρατεία εξόντωσης» της κρατικής γραφειοκρατίας από τον Τραμπ και τον Έλον Μασκ (DOGE) έχει προκαλέσει οργή ακόμα και σε συντηρητικούς εργαζόμενους.

Η θρησκευτική και ιδεολογική διάσταση

Για τους Ευαγγελικούς χριστιανούς, ο πόλεμος δεν είναι απλώς πολιτική, αλλά «εκπλήρωση βιβλικών προφητειών» που οδηγεί στη Δευτέρα Παρουσία. Από την άλλη πλευρά, μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνοι και βετεράνοι (όπως ο Gulf War veteran Ron Kelly) νιώθουν προδομένοι, θεωρώντας ότι ο Τραμπ είπε ψέματα για το τέλος των «ατελείωτων πολέμων».



Η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και, αντίθετα με το παρελθόν (π.χ. Μπους το 2003), δεν παρουσίασε άνοδο με την έναρξη του πολέμου. Αν η σύγκρουση δεν λήξει σύντομα και νικηφόρα, η «συμμαχία των ετερόκλητων στοιχείων» που τον έφερε στην εξουσία κινδυνεύει να καταρρεύσει οριστικά τον Νοέμβριο, σύμφωνα με άρθρο των Financial Times.