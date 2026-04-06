Στις 6 Απριλίου 1994, ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του 20ού αιώνα άνοιξε στη μικρή αφρικανική χώρα της Ρουάντα. Το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρόεδρο Τζουβενάλ Χαμπιαριμάνα καταρρίπτεται κατά την προσέγγισή του στο Κιγκάλι, προκαλώντας τον θάνατο του ίδιου και του αρχηγού κράτους της γειτονικής Μπουρούντι. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για να ξεκινήσει μία από τις πιο φρικτές γενοκτονίες που γνώρισε ο κόσμος.

Η κατάρριψη του αεροπλάνου ενεργοποίησε ένα προσχεδιασμένο σχέδιο εξόντωσης της εθνικής μειονότητας των Τούτσι και των μετριοπαθών Χούτου. Μέσα σε μόλις 100 ημέρες, περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι δολοφονήθηκαν με πρωτοφανή αγριότητα. Οι σφαγές διαπράχθηκαν από ένοπλους πολιτοφύλακες αλλά και απλούς πολίτες, συχνά γείτονες ή συγγενείς των θυμάτων, υπό την υποκίνηση εξτρεμιστών που χρησιμοποίησαν τη ραδιοφωνική προπαγάνδα σαν όπλο μίσους και φόβου.

Η κοινωνία κατέρρευσε μέσα σε ένα κλίμα τρόμου. Ο ΟΗΕ, αν και είχε αναπτύξει περιορισμένη ειρηνευτική δύναμη στη χώρα, παρέμεινε ανίσχυρος να σταματήσει τη σφαγή. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθούσε αδρανής, με τις μεγάλες δυνάμεις να αποφεύγουν την εμπλοκή, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις για βοήθεια.

Όταν, τον Ιούλιο του 1994, οι δυνάμεις του Πατριωτικού Μετώπου της Ρουάντα κατέλαβαν το Κιγκάλι και έθεσαν τέλος στη βία, η χώρα βρισκόταν σε ερείπια. Εκατομμύρια άνθρωποι είχαν εκτοπιστεί, οι κοινωνικές δομές είχαν διαλυθεί και οι πληγές ήταν ανοιχτές για δεκαετίες.

529: Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α΄ δρομολογεί τον Ιουστινιάνειο Κώδικα, το πρώτο μεγάλο βήμα της κωδικοποίησης του ρωμαϊκού δικαίου στην Κωνσταντινούπολη. Το έργο αυτό δεν ήταν ένα απλό διοικητικό κείμενο, αλλά η βάση ενός ευρύτερου νομικού σώματος που διαμόρφωσε αργότερα τη βυζαντινή και την ευρωπαϊκή νομική παράδοση. Το αποτύπωμά του φτάνει μέχρι τη νεότερη ηπειρωτική νομική σκέψη.

1825: Ο Ιμπραήμ Πασάς νικά τις ελληνικές δυνάμεις στη μάχη του Κρεμμυδίου στη Μεσσηνία, σε μια κρίσιμη φάση της Επανάστασης. Η ήττα αποκάλυψε την κακή οργάνωση και τον κατακερματισμό των ελληνικών σωμάτων απέναντι σε έναν πιο πειθαρχημένο και καλύτερα εξοπλισμένο στρατό. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε προσωρινά την αιγυπτιακή προέλαση στην Πελοπόννησο.

1827: Ο Άγγλος χημικός Τζον Γουόκερ καταγράφει την πρώτη πώληση του σπίρτου τριβής, μιας εφεύρεσης που άλλαξε την καθημερινότητα. Για πρώτη φορά η φωτιά μπορούσε να παραχθεί εύκολα και γρήγορα με ένα απλό τρίψιμο, χωρίς τις παλαιότερες και δυσκολότερες μεθόδους ανάφλεξης. Η καινοτομία αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη μαζική διάδοση των φορητών μέσων φωτιάς.

1896: Ο Λεωνίδας Πύργος κατακτά την πρώτη νίκη Έλληνα αθλητή στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακοί Αγώνες 1896, επικρατώντας στην ξιφασκία (σπάθη διδασκάλων). Η επιτυχία του θεωρείται η πρώτη Ελληνική πρωτιά στη διοργάνωση, σε μια εποχή που δεν είχε ακόμη καθιερωθεί το σύστημα απονομής χρυσού, ασημένιου και χάλκινου μεταλλίου όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

1926: Σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Μπενίτο Μουσολίνι στη Ρώμη, όταν η Ιρλανδή αριστοκράτισσα Βάιολετ Γκίμπσον τον πυροβολεί εξ επαφής, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στη μύτη. Η αποτυχία της απόπειρας αξιοποιείται άμεσα από το φασιστικό καθεστώς για την ενίσχυση της καταστολής και τη σκλήρυνση της εξουσίας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω εδραίωση της δικτατορίας στην Ιταλία.

1939: Η Ιταλία εισβάλλει και καταλαμβάνει την Αλβανία, στο πλαίσιο της επεκτατικής πολιτικής του καθεστώτος του Μπενίτο Μουσολίνι. Οι Ιταλικές δυνάμεις αποβιβάζονται σε πολλά σημεία της ακτογραμμής και μέσα σε λίγες ημέρες καταλαμβάνουν τη χώρα, αναγκάζοντας τον βασιλιά Ζόγου Α΄ να διαφύγει στο εξωτερικό. Η Αλβανία προσαρτάται ουσιαστικά στο Ιταλικό βασίλειο, ενισχύοντας την παρουσία του Άξονα στα Βαλκάνια λίγο πριν από την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

1948: Τίθεται σε ισχύ το καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θεμελιώνοντας επίσημα τον ΠΟΥ στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Η ίδρυσή του εξέφρασε τη μεταπολεμική ανάγκη για διεθνή συντονισμό απέναντι σε επιδημίες, υγειονομικές κρίσεις και ανισότητες στην περίθαλψη. Από τότε, η 7η Απριλίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Υγείας.

1976: Ο Χρήστος Ρούσσος δολοφονεί τον εραστή του σε μία υπόθεση που συγκλονίζει την ελληνική κοινή γνώμη και παίρνει μεγάλη δημοσιότητα στον Τύπο της εποχής. Η υπόθεση ξεχωρίζει όχι μόνο για το ίδιο το έγκλημα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται κοινωνικά και δικαστικά, καθώς φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα προκαταλήψεων και στάσεων απέναντι στις προσωπικές σχέσεις και τη διαφορετικότητα στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1970.

1994: Μετά την κατάρριψη του αεροπλάνου των προέδρων της Ρουάντας και του Μπουρούντι, αρχίζει η γενοκτονία κατά των Τούτσι και των μετριοπαθών Χούτου. Μέσα σε περίπου εκατό ημέρες δολοφονούνται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, σε ένα από τα φρικτότερα εγκλήματα του ύστερου 20ού αιώνα. Η σφαγή ανέδειξε με δραματικό τρόπο και την αποτυχία της διεθνούς κοινότητας να αντιδράσει έγκαιρα.

1999: Η ΑΕΚ ταξιδεύει στο βομβαρδιζόμενο Βελιγράδι και δίνει φιλικό αγώνα με την Παρτιζάν, αψηφώντας το πολεμικό κλίμα των ημερών. Οι ποδοσφαιριστές της φορούν φανέλες με ζωγραφισμένους στόχους, σε μια συμβολική πράξη αλληλεγγύης προς τον σερβικό λαό στη διάρκεια των νατοϊκών βομβαρδισμών. Το παιχνίδι έμεινε ως μια από τις πιο φορτισμένες πολιτικά στιγμές στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

2004: Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσος Παπαδόπουλος απευθύνει τηλεοπτικό διάγγελμα και καλεί τους Ελληνοκύπριους να ψηφίσουν «Όχι» στο δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν. Η παρέμβασή του, λίγες εβδομάδες πριν από την κάλπη, επηρέασε καθοριστικά το κλίμα της αναμέτρησης. Το διάγγελμα έμεινε ως μία από τις πιο εμβληματικές πολιτικές στιγμές στη σύγχρονη ιστορία του Κυπριακού.

Γεννήσεις

1915 – Μπίλι Χόλιντεϊ (Billie Holiday) (7 Απριλίου 1915 – 17 Ιουλίου 1959), Αμερικανίδα τραγουδίστρια, μία από τις σημαντικότερες φωνές της τζαζ. Ξεχώρισε για τη βαθιά εκφραστική της δύναμη και τον ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας, που επηρέασε καθοριστικά τη σύγχρονη μουσική. Τραγούδια όπως το «Strange Fruit» και το «God Bless the Child» ανέδειξαν την καλλιτεχνική της τόλμη και την ικανότητά της να μεταφέρει έντονο συναίσθημα.

1939 – Φράνσις Φορντ Κόπολα (Francis Ford Coppola), Αμερικανός σκηνοθέτης, από τις κορυφαίες μορφές στην ιστορία του κινηματογράφου. Δημιούργησε εμβληματικές ταινίες όπως «Ο Νονός» και «Αποκάλυψη Τώρα», που σημάδεψαν τη σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση. Το έργο του συνδύασε καλλιτεχνικό όραμα και εμπορική επιτυχία, καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του 20ού αιώνα.

1954 – Τζάκι Τσαν (Jackie Chan), Κινέζος ηθοποιός, σκηνοθέτης και κασκαντέρ, παγκόσμιο σύμβολο των ταινιών δράσης. Έγινε γνωστός για τον μοναδικό συνδυασμό πολεμικών τεχνών, ακροβατικών και κωμικών στοιχείων, δημιουργώντας έναν εντελώς προσωπικό κινηματογραφικό τρόπο έκφρασης. Με ταινίες όπως «Police Story» και «Rush Hour» απέκτησε τεράστια διεθνή απήχηση.

1964 – Ράσελ Κρόου (Russell Crowe), Νεοζηλανδός ηθοποιός, από τους πιο αναγνωρίσιμους σταρ του σύγχρονου κινηματογράφου. Βραβεύτηκε με Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για το «Μονομάχος», ενώ ξεχώρισε και σε ταινίες όπως «A Beautiful Mind» και «The Insider». Η δυναμική παρουσία του και η ένταση στις ερμηνείες του τον καθιέρωσαν ως έναν από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του.

1983 – Φρανκ Ριμπερί (Franck Ribéry), Γάλλος ποδοσφαιριστής, από τις κορυφαίες μορφές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου των τελευταίων δεκαετιών. Μεγάλο μέρος της καριέρας του το πέρασε στη Μπάγερν Μονάχου, με την οποία κατέκτησε πολυάριθμους τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του Champions League. Η ταχύτητα, η τεχνική και η δημιουργικότητά του τον ανέδειξαν σε έναν από τους πιο επιδραστικούς εξτρέμ της εποχής του.

Θάνατοι



1614 – Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (El Greco) (1541 – 7 Απριλίου 1614), Έλληνας ζωγράφος, από τις κορυφαίες μορφές της παγκόσμιας τέχνης. Γεννημένος στην Κρήτη, ανέπτυξε την καλλιτεχνική του πορεία κυρίως στην Ισπανία, δημιουργώντας ένα εντελώς προσωπικό ύφος με έντονη πνευματικότητα, επιμήκεις μορφές και δραματικό φωτισμό. Έργα όπως «Η Ταφή του Κόμητος Οργκάθ» τον καθιέρωσαν ως μοναδική μορφή της Αναγέννησης, με επιρροή που αναγνωρίστηκε πλήρως στους νεότερους χρόνους.

1947 – Χένρι Φορντ (Henry Ford) (30 Ιουλίου 1863 – 7 Απριλίου 1947), Αμερικανός βιομήχανος, από τις εμβληματικές μορφές της βιομηχανικής ιστορίας του 20ού αιώνα. Ιδρυτής της Ford Motor Company, καθιέρωσε τη μαζική παραγωγή με τη χρήση της γραμμής συναρμολόγησης, μεταμορφώνοντας τη βιομηχανία και κάνοντας το αυτοκίνητο προσιτό σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας. Το όνομά του έμεινε συνώνυμο της τεχνολογικής προόδου, της παραγωγικότητας και της σύγχρονης βιομηχανικής οργάνωσης.

1992 – Αντώνης Τρίτσης (29 Ιουνίου 1937 – 7 Απριλίου 1992), Έλληνας πολιτικός, από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της μεταπολιτευτικής δημόσιας ζωής. Αρχιτέκτονας και πανεπιστημιακός, άφησε έντονο αποτύπωμα τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, ιδίως ως δήμαρχος Αθηναίων. Το όνομά του συνδέθηκε με παρεμβάσεις για την ποιότητα ζωής, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και το περιβάλλον, γι’ αυτό και παραμένει ζωντανό στην ελληνική πολιτική και αστική μνήμη.

2000 – Άκης Πάνου (12 Δεκεμβρίου 1933 – 7 Απριλίου 2000), Έλληνας τραγουδοποιός, από τους σημαντικότερους και πιο ιδιότυπους δημιουργούς του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Έγραψε στίχους και μουσική για δεκάδες εμβληματικά τραγούδια, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ερμηνευτές, ενώ το έργο του ξεχώρισε για την αυθεντικότητα, τη λιτότητα και τη βαθιά λαϊκή φιλοσοφία του. Τραγούδια όπως «Η ζωή μου όλη» και «Του κόσμου το περίγελο» τον καθιέρωσαν ως μορφή με διαχρονική επιρροή.

2005 – Γρηγόρης Μπιθικώτσης (11 Δεκεμβρίου 1922 – 7 Απριλίου 2005), Έλληνας τραγουδιστής και συνθέτης, μία από τις πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Συνδέθηκε όσο λίγοι με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη και έγινε ο κατεξοχήν ερμηνευτής τραγουδιών που σημάδεψαν τη νεότερη ελληνική μουσική, όπως ο «Επιτάφιος» και το «Άξιον Εστί». Η δωρική φωνή, η λαϊκή αυθεντικότητα και η τεράστια απήχησή του τον καθιέρωσαν ως κορυφαία μορφή του ελληνικού πολιτισμού.

Παγκόσμιες Ημέρες / Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία στη Ρουάντα

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας