Μία απίστευτη σκηνή εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένα μικρό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο, αφήνοντας άφωνους τους οδηγούς που κινούνταν στο σημείο. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Νιου Τζέρσεϊ με προορισμό την Ιντιάνα, όταν ο πιλότος ανέφερε πρόβλημα στον κινητήρα, σύμφωνα με το ABC7.

Οι ραδιοεπικοινωνίες αποκάλυψαν ότι ο πιλότος εμφανιζόταν διστακτικός να επιχειρήσει προσγείωση στον δρόμο, ωστόσο δεν υπήρχε άλλη διαθέσιμη επιλογή. Βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα αυτοκινήτου αυτόπτη μάρτυρα δείχνει το αεροσκάφος να πετά πάνω από τα οχήματα, καθώς κατευθυνόταν προς τον αυτοκινητόδρομο Interstate 78 στο Άλενταουν. Λίγο πριν αγγίξει το έδαφος, το αεροσκάφος ταλαντευόταν δεξιά και αριστερά, προτού τελικά προσγειωθεί ομαλά στον δρόμο.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν ένας 65χρονος πιλότος από το Μίσιγκαν και μία 34χρονη γυναίκα από το Νιου Τζέρσεϊ. Και οι δύο βγήκαν σώοι, ενώ δεν τραυματίστηκε κανένας από τους οδηγούς που βρίσκονταν στον αυτοκινητόδρομο την ώρα του περιστατικού.

«Ήταν ένα θαύμα του Πάσχα», δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας, Βίκτορ Μακέζε, στο ABC7, περιγράφοντας τη στιγμή της προσγείωσης. «Ο πιλότος προσγειώθηκε σε δύο λωρίδες. Τα φτερά του εκτείνονταν κυριολεκτικά σχεδόν από τη μεσαία διαχωριστική νησίδα μέχρι το γρασίδι στην άλλη πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «δεν φαινόταν να πανικοβάλλεται, απλώς κοιτούσε ευθεία μπροστά».

Το βίντεο που έγινε viral δημοσιεύτηκε από την Έμιλι Ριβέρα, η οποία οδηγούσε από το Χάρισμπεργκ προς την κοιλάδα Λεχάι. Η ίδια δήλωσε στο NBC ότι δυσκολευόταν να πιστέψει αυτό που είδε: «Ειλικρινά ήμουν σε κατάσταση σοκ, γιατί δεν περίμενα ποτέ ότι θα δω ένα αεροπλάνο να προσγειώνεται μπροστά μου».

Ο αρχηγός της Εθελοντικής Πυροσβεστικής του Βάιζενμπεργκ, Τζάστιν Όσβαλντ, ανέφερε ότι πολλαπλές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα για να συνδράμουν στο σημείο. «Αυτό είναι πιθανώς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να δούμε σε ένα τέτοιο περιστατικό», δήλωσε στο ABC7.

Το αεροσκάφος απομακρύνθηκε στη συνέχεια με ρυμούλκηση προς κοντινό αεροδρόμιο στο Άλενταουν, με οχήματα να το συνοδεύουν για να ανοίγουν τον δρόμο και άλλα να αποκλείουν εξόδους για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, όπως αναφέρει η Daily Mail. Όπως τόνισε ο Όσβαλντ, «είναι από εκείνες τις καταστάσεις για τις οποίες δεν εκπαιδεύεσαι απαραίτητα. Δεν περιμένεις ένα αεροσκάφος να προσγειωθεί στον αυτοκινητόδρομό σου», συμπληρώνοντας ότι «όλοι συνεργάστηκαν άψογα για να αντιμετωπίσουν κάτι που δεν συμβαίνει κάθε μέρα».

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.