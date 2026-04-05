Η φετινή Κυριακή των Βαΐων στην Ιερουσαλήμ δεν θύμιζε σε τίποτα τις εικόνες των προηγούμενων χρόνων.

Εκεί όπου άλλοτε πλημμύριζαν τα σοκάκια της Παλιάς Πόλης από χιλιάδες πιστούς, επικράτησε μια ασυνήθιστη σιωπή και βαριά ατμόσφαιρα. Οι συνεχείς απειλές πυραυλικών επιθέσεων και τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετέτρεψαν την εορτή σε μια τελετουργία υπό πολιορκία.

Μια “βουβή” λιτανεία χωρίς λαό

Η παραδοσιακή πομπή της Κυριακής των Βαΐων μετατράπηκε σε μια σχεδόν άδεια και σιωπηλή λιτανεία.

Μόνο λίγοι μοναχοί και κληρικοί συμμετείχαν. Η παρουσία των πιστών είχε ουσιαστικά απαγορευθεί, καθώς οι αρχές έκριναν ότι ο κίνδυνος ήταν άμεσος. Ισχυρές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις φρουρούσαν κάθε διαδρομή της πομπής.

Η Ιερουσαλήμ έμοιαζε με πόλη σε κατάσταση πολιορκίας, με τους δρόμους άδειους και την ένταση να είναι διάχυτη σε κάθε σημείο.

Λειτουργίες χωρίς πιστούς στον Πανάγιο Τάφο

Στον Πανάγιο Τάφο, η Θεία Λειτουργία τελέστηκε χωρίς την παρουσία λαϊκών, σε μια από τις πιο ιστορικές και ασυνήθιστες στιγμές της σύγχρονης λατρευτικής ζωής της πόλης.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και οι κληρικοί διέσχισαν τα έρημα σοκάκια της Παλιάς Πόλης πριν εισέλθουν στον ναό.

Οι συγκεντρώσεις επιτρέπονταν, σύμφωνα με τις διαταγές ασφαλείας, έως 50 άτομα αριθμός απαγορευτικά μικρός για μια τόσο μεγάλη γιορτή.

Οι εικόνες αυτές χαρακτηρίστηκαν «πρωτόγνωρες» από μέλη της ελληνικής κοινότητας που μίλησαν σε μέσα ενημέρωσης.

Ένταση και περιορισμοί: ακόμη και ιεράρχες έμειναν εκτός

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ισραηλινές αρχές είχαν εμποδίσει την είσοδο ακόμη και κορυφαίων Καθολικών ηγετών στον Πανάγιο Τάφο, σε ένα περιστατικό που χαρακτηρίστηκε «άπρεπο» και «άνευ προηγουμένου εδώ και αιώνες».

Ο Λατίνος Πατριάρχης και άλλοι υψηλόβαθμοι κληρικοί εμποδίστηκαν να εισέλθουν στον ναό για την Κυριακή των Βαΐων. Το Λατινικό Πατριαρχείο έκανε λόγο για «παράλογο και δυσανάλογο μέτρο».

Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε ότι η θρησκευτική ελευθερία στην πόλη επηρεάζεται πλέον άμεσα από τον πόλεμο και τα αυξημένα επίπεδα ασφαλείας.

Η πίστη ως πράξη αντίστασης

Παρά το κλίμα φόβου, τις απειλές και τους περιορισμούς, η Κυριακή των Βαΐων δεν ακυρώθηκε.

Οι λειτουργίες πραγματοποιήθηκαν έστω και υποτονικά. Οι κληρικοί κράτησαν ζωντανή την παράδοση με μια λιτή και βαθιά συμβολική τελετή.

Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ρεπορτάζ, «η πίστη επιμένει ακόμη και όταν οι συνθήκες τη περιορίζουν», δείχνοντας πως ακόμη και μέσα στη δίνη του πολέμου, οι άνθρωποι αναζητούν το πνευματικό τους στήριγμα.

Ιεροσόλυμα: σύμβολο πίστης και σύγκρουσης

Η φετινή εορτή κατέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο ότι:

Η Ιερουσαλήμ παραμένει επίκεντρο θρησκευτικής, γεωπολιτικής και πολιτιστικής έντασης.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει πλέον άμεσα ακόμη και τις πιο ιερές τελετουργίες.

Θρησκευτικοί ηγέτες ανά τον κόσμο καλούν επίμονα σε ειρήνη, επισημαίνοντας ότι καμία προσευχή δεν μπορεί να ακουστεί μέσα στη βοή του πολέμου.

Μια Μεγάλη Εβδομάδα στη σκιά του πολέμου

Με την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας, οι χριστιανοί της Ιερουσαλήμ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που λίγοι φαντάζονταν:

Η τελετή του Αγίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται να γίνει με αυστηρούς περιορισμούς. Ολόκληρη η χριστιανική συνοικία λειτουργεί με πρωτόγνωρες συνθήκες ασφαλείας.

Η φετινή Κυριακή των Βαΐων δεν ήταν απλώς μια θρησκευτική γιορτή· ήταν μια στιγμή αντίστασης, πένθους και ελπίδας σε μια πόλη όπου η πίστη και ο πόλεμος διασταυρώνονται δραματικά.