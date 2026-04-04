Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι συμφώνησε με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να κάνουν «νέα βήματα» στη συνεργασία τους για την ασφάλεια, προσθέτοντας ότι υπάρχει η πολιτική βούληση και ότι οι ομάδες εργασίας των δύο χωρών θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες σύντομα.
«Αυτό ισχύει πρωτίστως για τους τομείς στους οποίους μπορούμε να υποστηρίξουμε την Τουρκία: τεχνογνωσία, τεχνολογία και εμπειρία», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram μετά τη συνάντηση με τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη.
Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πιθανή συνεργασία τους σε κοινά έργα υποδομής φυσικού αερίου και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων αερίου.
Ο Ερντογάν είπε στον Ζελένσκι ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας. Σημείωσε επίσης ότι η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού είναι ζωτικής σημασίας.
During a meeting with President of Türkiye @RTErdogan in Istanbul, we discussed bilateral relations between our countries, as well as the situation in Europe and the Middle East. It is important that joint and coordinated actions strengthen the protection of life and help deliver… pic.twitter.com/jWN2b6BlkU— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2026