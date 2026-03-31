Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε απόψε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να «βάλει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης».

«Έχουμε την αναγκαία βούληση για να βάλουμε τέλος» στη σύγκρουση, που διανύει την πέμπτη εβδομάδα της «υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες, ιδίως οι αναγκαίες εγγυήσεις για να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης», είπε ο Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ιρανός διπλωμάτης: «Η αποχώρηση των ΗΠΑ από την περιοχή δεν είναι πλέον “ταμπού”»

Ο Αλί Ρεζά Εναγιατί σχολίασε ότι η συζήτηση για αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή έχει πλέον αλλάξει χαρακτήρα και δεν θεωρείται απαγορευμένη. Όπως ανέφερε, «η συζήτηση για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, το κλείσιμο άλλων στρατιωτικών βάσεων και την αποχώρησή τους από την περιοχή δεν είναι πλέον “απαγορευμένος καρπός”, αφού έχει μετατραπεί σε δίλημμα ασφαλείας».

Κίνα και Πακιστάν ζητούν άμεση παύση των εχθροπραξιών και επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ

Κοινή έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στον Κόλπο απηύθυναν η Κίνα και το Πακιστάν, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua και ανακοίνωση της πακιστανικής κυβέρνησης, οι δύο χώρες καλούν όλες τις πλευρές να σταματήσουν άμεσα τις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας της σταθερότητας στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Στενό του Ορμούζ, με Πεκίνο και Ισλαμαμπάντ να ζητούν την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και την ταχεία αποκατάσταση της κανονικής ναυσιπλοΐας, εν μέσω των σοβαρών διαταραχών που έχουν προκληθεί στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Οι δύο χώρες παρουσίασαν επίσης πρωτοβουλία πέντε σημείων για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή του Κόλπου, με βασικούς άξονες την άμεση κατάπαυση του πυρός, την προστασία των ενεργειακών και εμπορικών ροών και την επιστροφή στη διπλωματική διαδικασία.