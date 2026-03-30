Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που φέρεται να δείχνει Ισραηλινό ποδοσφαιριστή να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση στον νότιο Λίβανο.

Το επίμαχο υλικό αφορά τον Μενάσε Ζάλκα, ποδοσφαιριστή της Χάποελ Χαντέρα (ομάδα της δεύτερης κατηγορίας). Στο βίντεο που μετέδωσε το Channel 14 εμφανίζεται να φορά στολή του ισραηλινού στρατού, να πυροβολεί με πολυβόλο και, σε άλλο σημείο, να ρίχνει χειροβομβίδα. Το υλικό, το οποίο επαληθεύτηκε από το Al Jazeera, φέρεται να έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο 35χρονος ποδοσφαιριστής υπηρετεί ως έφεδρος στην ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών του στρατού. Στις εικόνες φαίνεται μαζί με ακόμη έναν στρατιώτη να ανοίγει πυρ από κατεστραμμένο κτίριο μέσα σε κατοικημένη περιοχή, σε άγνωστη τοποθεσία στον νότιο Λίβανο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ζάλκα έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα ως έφεδρος για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρώην βουλευτής της Κνεσέτ, Ντοβ Λίπμαν.

Η παρουσία του ποδοσφαιριστή στη συγκεκριμένη επιχείρηση προκάλεσε αντιδράσεις και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Παλαιστίνιος αξιωματούχος χαρακτήρισε τη συμμετοχή του στην επίθεση «απαράδεκτη».

Το περιστατικό αναζωπύρωσε τις εκκλήσεις για μέτρα τόσο σε βάρος του ίδιου του παίκτη όσο και της ισραηλινής ομοσπονδίας. Σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι σχολιαστές υποστήριξαν ότι η FIFA γνωρίζει για τη συμμετοχή Ισραηλινών παικτών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς να έχει προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ευρύτερη σύγκρουση στον Λίβανο, η οποία συνδέεται με τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.