Το Ισραήλ έκανε ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης στο βόρειο μέτωπο, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά μια θεαματική διασυνοριακή ορεινή επιχείρηση της επίλεκτης Μονάδας Αλπινιστών, από τον συριακό Χερμόν μέχρι τον Λίβανο. Η κίνηση παρουσιάζεται από τον στρατό ως μήνυμα ότι τα σύνορα και το χιόνι δεν αποτελούν πλέον φυσικό φράγμα απέναντι στη Χεζμπολάχ και τις ιρανικές δυνάμεις δι’ αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, η ανακοίνωση για στοχευμένη εξόντωση «δημοσιογράφου» της Χεζμπολάχ και οι απώλειες Ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο συμπληρώνουν ένα σκηνικό σταδιακής, αλλά σταθερής, ανόδου της έντασης.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η Μονάδα Αλπινιστών της 210ης Μεραρχίας, υπό την 810η Ταξιαρχία, πραγματοποίησε μια σιωπηλή, πεζή διείσδυση σε εξαιρετικά δύσβατο και χιονοσκεπές έδαφος, ξεκινώντας από τον συριακό Χερμόν και καταλήγοντας στην περιοχή Χαρ Ντοβ στο νότιο Λίβανο. Στόχος της αποστολής ήταν η συλλογή πληροφοριών, ο εντοπισμός και η σάρωση ύποπτων σημείων για τρομοκρατικές υποδομές, με χρήση εξειδικευμένων ορειβατικών και χιονοπολεμικών δυνατοτήτων.

❄️🎿WATCH: Troops from the Alpinist Unit carried out a targeted operation across complex, snow-covered terrain, from the Syrian Hermon to the Mount Dov area, to locate and dismantle terrorist infrastructure and gather critical intelligence, as well as prevent terrorist… pic.twitter.com/w25jTffSef — Israel Defense Forces (@IDF) March 29, 2026

Το Ισραήλ σημειώνει ότι είναι η πρώτη φορά που τεκμηριώνεται και δημοσιοποιείται τόσο αναλυτικά μια τέτοια διασυνοριακή ορεινή επιχείρηση των «αλπινιστών», με βίντεο που δείχνουν μαχητές να κινούνται αθόρυβα μέσα από βαθύ χιόνι στις πλαγιές του Χερμόν. Η δημοσιοποίηση δεν είναι τυχαία: εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία ψυχολογικών επιχειρήσεων, με το Ισραήλ να θέλει να καταδείξει ότι μπορεί να πλήξει στόχους της Χεζμπολάχ σε κάθε υψόμετρο, σε κάθε εποχή και από απρόσμενες κατευθύνσεις.

Ισραήλ, «αλπινιστές» και Χεζμπολάχ: ο πόλεμος των εντυπώσεων

Η Μονάδα Αλπινιστών αποτελεί εφεδρική ειδική δύναμη, εκπαιδευμένη για επιχειρήσεις σε ακραίο ψύχος, χιόνι και ορεινό πεδίο, και είχε πρόσφατα ολοκληρώσει σειρά ασκήσεων στον Χερμόν για να είναι έτοιμη για πραγματικές αποστολές. Η επιλογή να ενεργοποιηθεί σε μια πραγματική, επιχειρησιακή διασυνοριακή δράση καταδεικνύει ότι το βόρειο μέτωπο αντιμετωπίζεται πλέον όχι απλώς ως αποτρεπτικό, αλλά ως ενεργό πεδίο προώθησης και συλλογής κρίσιμων πληροφοριών.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ ανακοίνωσε στοχευμένο πλήγμα σε όχημα δημοσιογράφων κοντά στην Τζεζζίν του Λιβάνου, σκοτώνοντας τον Αλί Χασάν Σάιμπ, τον οποίο περιγράφει ως τρομοκράτη της επίλεκτης Δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ που κάλυπτε επί χρόνια τις επιχειρήσεις του οργανισμού ως ρεπόρτερ του Al Manar. Κατά τον ισραηλινό στρατό, ο Σάιμπ χρησιμοποιούσε την «δημοσιογραφική» ιδιότητα για να αποκαλύπτει θέσεις και κινήσεις μονάδων Tsahal στα σύνορα, συντονιζόμενος στενά με το δίκτυο πληροφοριών της Χεζμπολάχ.

Το αιματηρό τίμημα για το Ισραήλ και τους «αλπινιστές»

Στον αντίποδα της επίδειξης ισχύος, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να μετρά νεκρούς στο μέτωπο του Λιβάνου, καθώς σε πρόσφατα επεισόδια με τη Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί Ισραηλινοί στρατιώτες σε ανταλλαγές πυρών και από όλμους και ρουκετοβολισμούς. Μεταξύ των τελευταίων θυμάτων συγκαταλέγεται και 22χρονος στρατιώτης που γεννήθηκε στις ΗΠΑ και έπεσε σε μάχη στον Λίβανο, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν σε ίδια επίθεση.

Η ένταση με τη Χεζμπολάχ συνοδεύεται και από επιχειρησιακές προκλήσεις, αφού το ψύχος και οι χειμερινές συνθήκες στο βόρειο μέτωπο έχουν οδηγήσει ακόμη και σε περιστατικά υποθερμίας μεταξύ Ισραηλινών στρατιωτών που επιχειρούν σε δύσβατες περιοχές. Σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση της Μονάδας Αλπινιστών σε πραγματικές αποστολές λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος, αλλά και ως μήνυμα ότι το Ισραήλ επενδύει σε ειδικές δυνάμεις ικανές να μετατρέψουν το βουνό από μειονέκτημα σε επιχειρησιακό πλεονέκτημα.