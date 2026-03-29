Οι αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης έχουν καταφέρει να πλήξουν μόνο ένα τμήμα της ιρανικής αποτρεπτικής ισχύος, παρά τις θριαμβευτικές διακηρύξεις του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει περίπου το ένα τρίτο του πυραυλικού και μη επανδρωμένου οπλοστασίου του Ιράν, με άλλο ένα τρίτο να θεωρείται ότι έχει υποστεί ζημιές ή έχει «χαθεί» στα υπόγεια τούνελ και τα θωρακισμένα καταφύγια της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αυτό αφήνει στην Τεχεράνη ένα σημαντικό υπόλοιπο πυραύλων και drones, αρκετό για να συνεχίσει να χτυπά στόχους σε Ισραήλ και Κόλπο και να ταρακουνά την παγκόσμια οικονομία.

Παρά το αφήγημα του Τραμπ ότι το Ιράν έχει «πολύ λίγους πυραύλους» και ότι η εκστρατεία των ΗΠΑ έχει ουσιαστικά εξουδετερώσει τις ιρανικές δυνατότητες, οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και drones συνεχίζονται, έστω και μειωμένες, με βολές να πλήττουν ακόμη το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κρίσιμες ενεργειακές και υποδομές στον Περσικό. Μόνο την Πέμπτη, η Τεχεράνη εκτόξευσε 15 πυραύλους και 11 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των ΗΑΕ, την ώρα που Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε αναχαιτίσεις και βλέπουν τα αποθέματα αναχαιτιστικών τους να αδειάζουν.

Πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν: Η πραγματική εικόνα

Οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έχουν θέσει ως στρατηγικό στόχο την «υποβάθμιση» της ιρανικής βαλλιστικής ισχύος, χτυπώντας αποθήκες, εκτοξευτές και κέντρα διοίκησης σε όλο το ιρανικό έδαφος. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έχει «εξουδετερώσει» 335 εκτοξευτές – περίπου το 70% – ωστόσο η Τεχεράνη έχει διασπείρει το δίκτυο εκτόξευσης σε όλη τη χώρα, καθιστώντας δύσκολη την οριστική καταστροφή του.

Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξει ακριβής εικόνα για το ιρανικό απόθεμα, καθώς μεγάλο μέρος του βρίσκεται σε εκτεταμένα υπόγεια δίκτυα, τα οποία ο Πεντάγωνο αναγνωρίζει ως «επιπλέον πρόκληση». Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον στέλνει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή και εξετάζει ακόμη και χερσαία επιχείρηση στο νησί Χαργκ, με στόχο τον έλεγχο της ροής πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ιράν, ΗΠΑ και κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης

Την ώρα που Ιράν και ΗΠΑ συγκρούονται ευθέως, το μέτωπο διευρύνεται με την ενεργό εμπλοκή των Χούθι από την Υεμένη, οι οποίοι ανακοίνωσαν salvo βαλλιστικών πυραύλων εναντίον «ευαίσθητων στρατιωτικών στόχων» στο Ισραήλ, απειλώντας και το στρατηγικό πέρασμα του Μπαμπ αλ-Μαντάμπ στη νότια Ερυθρά Θάλασσα. Η είσοδος των Χούθι στον πόλεμο αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο για τις θαλάσσιες οδούς ενέργειας και εμπορίου, σε μια στιγμή που η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει ότι μπορεί να κλείσει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ αν υπάρξει χερσαία εισβολή.

Παράλληλα, κράτη του Κόλπου προειδοποιούν για την αυξανόμενη απειλή από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές και δίκτυα πληρεξούσιων, φοβούμενα ένα σενάριο γενικευμένης ανάφλεξης που θα ξεπεράσει σε ένταση και καταστροφικότητα κάθε προηγούμενο γύρο συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν εξελίσσεται σε «πόλεμο οπισθοδρόμησης» για την Ουάσινγκτον, καθώς, αντί να μειώσει την ιρανική απειλή, τείνει να συσπειρώσει τον άξονα των συμμάχων της Τεχεράνης και να αποσταθεροποιήσει καίριες θαλάσσιες αρτηρίες και αγορές ενέργειας.

ΗΠΑ, Ιράν και στρατηγικό αδιέξοδο

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ πληθαίνουν οι φωνές που βλέπουν στην ιρανική εκστρατεία μια στρατηγική παγίδα: ένας πόλεμος για τον οποίο η Τεχεράνη έχει προετοιμαστεί επί δεκαετίες, επενδύοντας σε ασύμμετρες δυνατότητες, πυραύλους, drones και δίκτυα πληρεξούσιων σε όλη την περιοχή. Παρά τις μαζικές αεροπορικές επιδρομές και τη χρήση ακόμη και αμφιλεγόμενων πυρομαχικών, όπως νάρκες-συστάδες τύπου Gator που εντοπίστηκαν κοντά σε ιρανική βάση στη Σιράζ, η Ουάσινγκτον δεν έχει καταφέρει να επιβάλει στρατιωτική λύση ούτε να αναγκάσει την Τεχεράνη σε υποχώρηση.

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους», η πραγματικότητα στο πεδίο δείχνει ένα Ιράν που διατηρεί ικανή πυραυλική και μη επανδρωμένη ισχύ, είναι έτοιμο να κλιμακώσει στα στενά του Ορμούζ και έχει πλέον στο πλευρό του ενεργούς συμμάχους όπως οι Χούθι, με τη Μέση Ανατολή να κινδυνεύει να εισέλθει σε μια νέα, πιο σκοτεινή φάση περιφερειακού πολέμου.