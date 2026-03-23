Ακόμη μία επίθεση εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο κοντά στη γέφυρα Κασμίγιε, η οποία βρίσκεται δίπλα σε σημείο της εθνικής οδού της χώρας. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο σημείο είχε πληγεί και την προηγούμενη ημέρα, περιοχή όπου -σύμφωνα με ισραηλινές αναφορές- δραστηριοποιούνται μέλη της Χεζμπολάχ.

Τη στιγμή της επίθεσης κατέγραψε ζωντανά συνεργείο της ΕΡΤ, με την έκρηξη να σημειώνεται σε πολύ μικρή απόσταση από τους δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει για συνέχιση των επιχειρήσεων στην περιοχή, δίνοντας εντολή στον στρατό του (IDF) να πλήξει γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι στον νότιο Λίβανο, καθώς και να εντείνει τις κατεδαφίσεις κτιρίων κοντά στα σύνορα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επίθεση πραγματοποιήθηκε από αέρος, με αλλεπάλληλες εκρήξεις να ακούγονται στην περιοχή.