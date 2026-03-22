Οι πολεμικές ιαχές στη Μέση Ανατολή δυναμώνουν, με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ να προμηνύει μια νέα, σφοδρότερη φάση επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού, στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, έστειλε σαφές μήνυμα πως η στρατιωτική πίεση όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά θα ενταθεί το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός «θα εντείνει τις στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις» και τα πλήγματα στον Λίβανο, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο. Ο στρατηγός Ζαμίρ ήταν κατηγορηματικός:

«Η επιχείρηση κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ μόλις ξεκίνησε (…) Πρόκειται για μία μακρόπνοη επιχείρηση και είμαστε έτοιμοι για αυτήν».

Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει πως οι κινήσεις αυτές είναι απαραίτητες για τη θωράκιση των βορείων συνόρων της χώρας. Όπως σημείωσε ο αρχηγός του επιτελείου:

«Ετοιμαζόμαστε τώρα να ενισχύσουμε τις στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις και τα πλήγματα, κατ’ εφαρμογήν δομημένου σχεδίου. Δεν θα σταματήσουμε πριν απωθηθεί μακριά από τα σύνορα η απειλή και διασφαλισθεί μακροπρόθεσμη ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ».

Λίβανος: «Προοίμιο χερσαίας εισβολής» η καταστροφή των γεφυρών

Στην αντίπερα όχθη, η Βηρυτός παρακολουθεί με απόγνωση τη στοχοποίηση των πολιτικών υποδομών της. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, κατήγγειλε με τον πλέον επίσημο τρόπο τις ισραηλινές επιθέσεις, υποστηρίζοντας πως η καταστροφή του οδικού δικτύου και των γεφυρών αποτελεί την προετοιμασία για μια γενικευμένη εισβολή.

Στην ανακοίνωση της λιβανικής προεδρίας, ο Αούν καταδικάζει την ισοπέδωση ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων στον νότιο Λίβανο, εστιάζοντας στη γέφυρα Κασμίγε επάνω από τον ποταμό Λιτάνι.

«Οι επιθέσεις αυτές συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και θεωρούνται προοίμιο χερσαίας εισβολής».

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν έγινε γνωστό πως ο ισραηλινός στρατός έλαβε εντολή να καταστρέψει όλες τις γέφυρες στην περιοχή, προβάλλοντας το επιχείρημα πως οι υποδομές αυτές διευκολύνουν τις κινήσεις της Χεζμπολάχ. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες αναφορές για χερσαίες διεισδύσεις, δημιουργεί ένα εκρηκτικό σκηνικό που απειλεί με πλήρη ανάφλεξη τη Μέση Ανατολή.