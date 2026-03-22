Μια νέα φάση επιχειρήσεων φαίνεται πως εγκαινιάζει ο ισραηλινός στρατός στον νότιο Λίβανο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποκοπή των οδών ανεφοδιασμού και μετακίνησης της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με επίσημες ενημερώσεις, οι δυνάμεις του Ισραήλ έλαβαν σαφείς οδηγίες να πλήξουν και να αχρηστεύσουν γέφυρες που βρίσκονται στην περιοχή του ποταμού Λιτάνι, καθώς θεωρείται ότι διευκολύνουν τη δράση της οργάνωσης.

«Κύμα πληγμάτων με στόχο υποδομές»

Λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση για τις γέφυρες, το Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε ότι οι αεροπορικές και επίγειες δυνάμεις του άνοιξαν πυρ εναντίον συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Στην επίσημη τοποθέτησή του, ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε την έκταση της επιχείρησης αναφέροντας τα εξής:

«Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε κύμα πληγμάτων με στόχο υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο».

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια περιορισμού της επιχειρησιακής δυνατότητας της φιλοϊρανικής οργάνωσης, με τις ισραηλινές δυνάμεις να υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι αποτελούσαν κρίσιμα σημεία για τη διεξαγωγή επιθέσεων. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με την ένταση να χτυπά «κόκκινο» κατά μήκος των συνόρων.

Το IDF διέλυσε τη δίοδο της Χεζμπολάχ προς την Τύρο

Η προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για την καταστροφή των υποδομών που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ πήρε σάρκα και οστά μέσα σε λίγα λεπτά. Στο στόχαστρο των δυνάμεων του Ισραήλ βρέθηκε η ιστορική γέφυρα της Κασμίγια, ένα σημείο στρατηγικής σημασίας που βρίσκεται στον κεντρικό παραλιακό άξονα.

Το πλήγμα επιβεβαιώθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), με τον ανταποκριτή του να μεταδίδει την εικόνα της καταστροφής από την πρώτη γραμμή. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η επίθεση έθεσε εκτός λειτουργίας τη δίοδο που συνδέει άμεσα την περιοχή της Τύρου με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της χώρας.

Καπνός και ερείπια στον κύριο παραλιακό δρόμο

Η επίθεση σημειώθηκε αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση του Τελ Αβίβ, η οποία ξεκαθάριζε την πρόθεση της στρατιωτικής ηγεσίας να ισοπεδώσει κάθε γέφυρα πάνω από τον ποταμό Λιτάνι που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τη φιλοϊρανική οργάνωση.

Αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιογράφοι που βρίσκονταν κοντά στην περιοχή της Κασμίγια περιέγραψαν σκηνές έντασης, με πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από το οδόστρωμα αμέσως μετά την έκρηξη. Το πλήγμα αυτό δεν θεωρείται τυχαίο, καθώς η συγκεκριμένη γέφυρα αποτελεί «κλειδί» για τις μετακινήσεις στον νότιο Λίβανο, επηρεάζοντας άμεσα την κυκλοφορία σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της επικράτειας.

Πλέον, η πρόσβαση προς την Τύρο από τα βόρεια καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει το κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων και υποδομών που αποδίδονται στη Χεζμπολάχ.