Σε τηλεοπτική συνέντευξη σήμερα (22/3) ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει «άφθονα χρήματα» για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν, όμως θα ζητήσει συμπληρωματική χρηματοδότηση από το Κογκρέσο για να διασφαλίσει ότι ο στρατός θα είναι καλά εφοδιασμένος στο μέλλον.

Επίσης, απέκλεισε το ενδεχόμενο να ασκήσει πιέσεις για αυξήσεις φόρων με σκοπό τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Το αίτημα του αμερικανικού στρατού για πρόσθετη χρηματοδότηση 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον πόλεμο στο Ιράν αντιμετωπίζει σφοδρή αντίθεση στο Κογκρέσο, με τους Δημοκρατικούς, ακόμη και ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, να αμφισβητούν αυτήν την ανάγκη.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη στείλει αίτημα στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων να εγκρίνουν το ποσό και η κυβέρνησή του έχει καταστήσει σαφές ότι το ποσό θα μπορούσε να αλλάξει.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τα επιπλέον χρήματα είναι απαραίτητα «για να διασφαλιστεί ότι χρηματοδοτούμαστε σωστά για όσα έχουν γίνει και για όσα ενδέχεται να χρειαστεί να κάνουμε στο μέλλον».

Πιο δαπανηρός ο πόλεμος στον Ιράν σε σχέση με Ιράκ-Αφγανιστάν

Οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα είναι πιο δαπανηρός για τις ΗΠΑ από τις μακροχρόνιες συγκρούσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν αναφέρει ότι οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου κόστισαν περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Κογκρέσο, υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων, έχει ήδη εγκρίνει χρηματοδότηση-ρεκόρ για τον στρατό από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του τον Ιανουάριο του 2025. Τον περασμένο μήνα, τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος περί Άμυνας για το Οικονομικό Έτος 2026, με χρηματοδότηση περίπου 840 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπέσεντ υπερασπίστηκε επίσης τις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ τις τελευταίες ημέρες για την άρση των κυρώσεων στο ιρανικό και ρωσικό πετρέλαιο. Κάτι τέτοιο, υποστήριξε, θα επέτρεπε και σε άλλες χώρες εκτός από την Κίνα να αγοράσουν πετρέλαιο, αποτρέποντας παράλληλα την αύξηση των τιμών του πετρελαίου στα 150 δολάρια ανά βαρέλι και μειώνοντας τα συνολικά έσοδα που θα λάμβαναν το Ιράν και η Ρωσία. Σύμφωνα με ανάλυση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών το μέγιστο επιπλέον ποσό εσόδων από το πετρέλαιο που θα μπορούσε να κερδίσει η Ρωσία θα ήταν περίπου δύο δισεκατομμύρια δολάρια.

Εξομοίωσε την ηγεσία του Ιράν με τον Χίτλερ, τον Χίμλερ και τον Γκέρινγκ

«Αυτό είναι το καταφύγιο του Χίτλερ. Ο Χίτλερ είναι νεκρός, ο Χίμλερ είναι νεκρός, ο Γκέρινγκ είναι νεκρός. Τα περισσότερα από αυτά που βλέπετε είναι δραστηριότητες μοναχικών λύκων. Ο διηπειρωτικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς που εκτοξεύτηκε, αυτοί οι δύο πύραυλοι χθες, είναι από απελπισία!» είπε χαρακτηριστικά