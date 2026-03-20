Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν και το Κατάρ, στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου παγκοσμίως, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Παρότι η πρόσφατη εκτόξευση των τιμών φαίνεται να αποκλιμακώνεται, καθώς από τα 119 δολάρια το βαρέλι για το Brent χθες, σήμερα διαμορφώνεται περίπου στα 107 δολάρια, παραμένει ωστόσο σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τα περίπου 72 δολάρια πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ως αποτέλεσμα της έντονης αυτής ενεργειακής αστάθειας, πολλές χώρες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με νέα άνοδο του πληθωρισμού και πολλαπλές αυξήσεις επιτοκίων. Η τελευταία εκτίναξη των τιμών ξεκίνησε όταν το Ισραήλ επιτέθηκε σε ιρανικές εγκαταστάσεις στο τμήμα του κοιτάσματος South Pars που ανήκει στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με πλήγματα σε εγκαταστάσεις στο Κατάρ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει ότι θα «ανατινάξει μαζικά» το βασικό κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν, εάν η Τεχεράνη επιτεθεί ξανά στο Κατάρ. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες ότι δεν πρόκειται να αναπτύξει στρατεύματα στο Ιράν, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «αν το έκανα, δεν θα σας το έλεγα».

Το Κατάρ προειδοποίησε ότι οι ενεργειακές του εξαγωγές ενδέχεται να χρειαστούν χρόνια για να επανέλθουν, ακόμα και μόνο εξαιτίας των επιθέσεων που έχουν ήδη σημειωθεί. Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε κριτική στην επίθεση του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν γνώση του σχεδίου για πλήγμα σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το βράδυ ότι το Ισραήλ ενήργησε μόνο του στην επίθεση, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι». Ωστόσο, ο στρατός του Ιράν προειδοποίησε για «πλήρη καταστροφή» της ενεργειακής υποδομής των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, σε περίπτωση που στοχοποιηθούν εκ νέου οι ιρανικές εγκαταστάσεις.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα πλήγματα στην Τεχεράνη, ενώ αρκετές χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, προχώρησαν σε αναχαίτιση πυραύλων.

Ο πρόεδρος του Ιράν προειδοποίησε ότι η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της χώρας θα «καταστρέψει τους παγκόσμιους νομικούς κανόνες». Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο και πέντε ακόμα χώρες δήλωσαν ότι είναι «έτοιμες να συμβάλουν» στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Τέλος, το FBI ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε τέσσερα διαδικτυακά domain, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνταν από ομάδα χάκερ με έδρα το Ιράν.

Νέος γύρος επιθέσεων

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας, την ώρα που οι Ιρανοί γιόρταζαν το Νορούζ, δηλαδή το Περσικό Νέο Έτος. Η νέα αυτή επίθεση σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ είχε προηγουμένως δεσμευτεί να αποφύγει περαιτέρω πλήγματα σε κρίσιμο ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι τέσσερα drones στην ανατολική περιοχή της χώρας αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης. Παράλληλα, το Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι το διυλιστήριο πετρελαίου Mina Al-Ahmadi δέχτηκε πολλαπλές επιθέσεις με drones νωρίς το πρωί της Παρασκευής, προκαλώντας πυρκαγιά σε ορισμένες μονάδες, χωρίς να υπάρχουν αρχικά αναφορές για θύματα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανέφερε επίσης ότι εργάστηκε για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων.

Λόγω αυτού που χαρακτήρισε ως «ιρανική επιθετικότητα», το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν δήλωσε ότι θραύσματα από αναχαιτισμένα αντικείμενα προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Νωρίτερα είχε σημάνει σειρήνα, καλώντας τους πολίτες να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν και στο Ντουμπάι, ύστερα από δημόσια ειδοποίηση μέσω τηλεφώνου περίπου στις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου), με το γραφείο Τύπου της πόλης να διευκρινίζει ότι επρόκειτο για επιχειρήσεις αναχαίτισης από την αεράμυνα.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μουσουλμάνοι σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή γιορτάζουν το Eid al-Fitr, σηματοδοτώντας το τέλος του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Εκρήξεις ακούστηκαν στους αιθέρες της Ιερουσαλήμ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ για νέες ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στην πόλη, όπως μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο τις τελευταίες ώρες για τρεις ομοβροντίες πυραύλων, με τις πιο πρόσφατες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ακόμη μία περίπου 10 λεπτά πριν από τις 03:00.

Το Magen David Adom («Κόκκινο Άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δεν έκανε λόγο για θύματα. Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρθηκε σε ζημιές σε διάφορες τοποθεσίες.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, θραύσμα έπεσε στην πόλη Χάιφα και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα σε προάστιό της. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.