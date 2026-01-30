Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται εξαιρετικά προσεκτικός απέναντι στην εξαγγελθείσα παύση των ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις και ενεργειακές υποδομές, την ώρα που η Ουκρανία δοκιμάζεται από πολικές θερμοκρασίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε, κατόπιν προσωπικής του έκκλησης, να σταματήσει τα χτυπήματα κατά της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής για μία εβδομάδα λόγω του ακραίου ψύχους.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για στόχους ενέργειας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, τονίζοντας ότι το Κίεβο θα σταματήσει τα ανάλογα πλήγματα μόνο εφόσον το πράξει και η Μόσχα.

Ουκρανία: ψύχος, drones και εύθραυστη «παύση»

Παρά τις δηλώσεις Τραμπ, παραμένει θολό το πότε –και αν– τίθεται σε ισχύ η όποια παύση των ρωσικών επιθέσεων. Το Κρεμλίνο παραδέχθηκε ότι ο Πούτιν έλαβε προσωπικό αίτημα από τον Τραμπ να σταματήσει τα πλήγματα στο Κίεβο έως την 1η Φεβρουαρίου, αλλά απέφυγε να πει εάν ο Ρώσος πρόεδρος αποδέχθηκε το αίτημα ή έδωσε σχετική εντολή. Παρ’ όλα αυτά, καταγράφηκε μια αισθητή μείωση των επιθέσεων και από τις δύο πλευρές τη νύχτα που ακολούθησε την ανακοίνωση Τραμπ.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 111 επιθετικά drones και έναν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον της Ουκρανίας από το βράδυ της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής, με τη Ρωσία να περιορίζει, σύμφωνα με φιλοπολεμικούς Ρώσους μπλόγκερ, τα χτυπήματα κυρίως στη γραμμή του μετώπου. Στο μεταξύ, σωστικά συνεργεία και τοπικές αρχές στήνουν σκηνές και θερμαινόμενους σταθμούς στο Κίεβο, προσπαθώντας να προστατεύσουν τους πολίτες από το ακραίο κρύο που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο ένα ήδη καταπονημένο ενεργειακό δίκτυο.

Ουκρανία: συνομιλίες, Ντονμπάς και διπλωματικό παζάρι

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι η ιδέα για την προσωρινή κατάπαυση πυρός στις ενεργειακές υποδομές έπεσε πρώτα στο τραπέζι από Αμερικανούς αξιωματούχους κατά την τριμερή συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να «ανοίξει χώρος για διπλωματία». Πέρυσι την άνοιξη οι δύο πλευρές είχαν ήδη συμφωνήσει σε μια 30ήμερη παύση χτυπημάτων σε ενεργειακούς στόχους, η οποία όμως κατέρρευσε γρήγορα και δεν τηρήθηκε. Ανώτεροι Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν ξανά στο Άμπου Ντάμπι το Σαββατοκύριακο, αλλά η ένταση γύρω από το ενδεχόμενο αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν δημιουργεί νέα αβεβαιότητα για την ακριβή ημερομηνία και τον χώρο των επαφών.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να παραδώσει το Ντονμπάς χωρίς μάχη, την ώρα που το Κρεμλίνο επιμένει πως οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει την παραχώρηση ολόκληρης της ανατολικής περιοχής, συμπεριλαμβανομένων εδαφών που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Το Κίεβο έχει απορρίψει αυτούς τους όρους, με τον Ουκρανό πρόεδρο να εμφανίζεται διατεθειμένος να εξετάσει μόνο εναλλακτικές ρυθμίσεις, όπως απόσυρση ουκρανικών δυνάμεων από τμήματα του ανατολικού μετώπου και δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης. «Δεν θα παραδώσουμε το Ντονμπάς χωρίς μάχη», τόνισε, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί συμβιβασμός στα εδαφικά ζητήματα – μια φράση που αντικατοπτρίζει πόσο μακριά βρίσκεται ακόμη η Ουκρανία από μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία.