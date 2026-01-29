Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ εξέφρασε σήμερα την αντίθεσή του στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και είπε ότι η Μόσχα θα πρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο.

“Πιστεύω ότι ο πόλεμος θα πρέπει να οδηγηθεί στην ολοκλήρωσή του… Είμαι αντίθετος στις συνομιλίες”, είπε ο Καντίροφ στους δημοσιογράφους στο Κρεμλίνο, όπου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συναντά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Καντίροφ, ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του “πεζικάριο του Πούτιν”, είναι προβεβλημένος πολεμοκάπηλος. Το σχόλιό του αντανακλά το τρέχον ρεύμα ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία, που μετρά τέσσερα χρόνια, και ότι θα πρέπει να συνεχίσει ακόμη και αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Ωστόσο, η απόφαση για το αν και πότε θα σταματήσει ο πόλεμος εναπόκειται σαφώς στον Πούτιν.

Το Κρεμλίνο λέει ότι η Ρωσία θα προτιμούσε να επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία μέσω της διπλωματίας, αλλά προειδοποιεί ότι, αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα το πράξει με στρατιωτικά μέσα.