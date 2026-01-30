Σε δημοσιεύματα ότι έχει προσκληθεί στη Μόσχα από τον Ρώσο πρόεδρο αναφέρθηκε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας παράλληλα σκεπτικισμό σχετικά με το αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πράγματι συμφωνήσει να σταματήσει να στοχεύει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας για μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, είναι έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» συνόδου κορυφής ηγετών, αλλά όχι για μία που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση «αδύνατη».

Ο Ζελένσκι είπε επίσης σε δημοσιογράφους ότι δεν θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Λευκορωσία, μια χώρα με ισχυρούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

«Είναι απολύτως αδύνατο για μένα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη Μόσχα. Αυτό θα ήταν το ίδιο με το να συναντηθώ με τον Πούτιν στο Κίεβο», είπε.

«Μπορώ εξίσου καλά να τον προσκαλέσω στο Κίεβο – ας έρθει. Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμά, φυσικά».

«Οι εξελίξεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ίσως επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών Ουκρανίας και Ρωσίας»

Στις δηλώσεις που εξέδωσε το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα το πρωί, μετά από συνομιλίες του με δημοσιογράφους, αναφέρεται ακόμα ότι ο Ουκρανός ηγέτης είπε ότι η ημερομηνία ή ο τόπος του επόμενου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ενδέχεται να αλλάξουν.

Ο επόμενος γύρος συνομιλιών επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι, αλλά ο Ζελένσκι δήλωσε, σύμφωνα με το Sky News, ότι δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να παρευρεθούν στη συνάντηση όλοι όσοι συμφωνήσαμε, γιατί όλοι περιμένουν ενημέρωση», είπε. «Αλλά η ημερομηνία ή ο τόπος μπορεί να αλλάξουν, γιατί, κατά την άποψή μας, κάτι συμβαίνει στην κατάσταση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Και αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα ότι οι κορυφαίοι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίοι συμμετείχαν στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών, δεν θα συμμετάσχουν στη συνάντηση του Σαββατοκύριακου στο Αμπού Ντάμπι.

Αυτό συμβαίνει καθώς αυξάνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή σχετικά με το αν η κυβέρνηση Τραμπ θα υλοποιήσει τις απειλές της να επιτεθεί στο Ιράν, εάν αυτό δεν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσει μια πυρηνική συμφωνία.