Τους τρόπους με τους οποίους θα παραμείνει ασφαλής η περιοχή της Αρκτικής δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός. Εκτός από αυτό, στο επίκεντρο τέθηκε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον Ρούτε να σημειώνει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στην Ουκρανία.

«Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση για την Αρκτική», σημείωσε ο Ρούτε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι περαιτέρω συζητήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο θα διασφαλίσουν, ιδίως όσον αφορά τη Γροιλανδία, ότι «δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση Κινέζων και Ρώσων ούτε στην οικονομία ούτε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της περιοχής».

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ είναι δεσμευμένος στην ουκρανική ανεξαρτησία και κυριαρχία, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απάντησε: «Ναι! Και ποτέ δεν αμφέβαλα για αυτό».

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην Ουκρανία. Ας μην χειριστούμε λάθος την υπόθεση αυτή», τόνισε ο Ρούτε.