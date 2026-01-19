Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε το βράδυ της Δευτέρας, μέσω του νέου βιντεοσκοπημένου μηνύματός του στην πλατφόρμα Χ, ότι «Τις επόμενες ημέρες, πρέπει να παραμείνουμε σε αυξημένη επαγρύπνηση — η Ρωσία έχει προετοιμαστεί για μια μαζική επίθεση και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να την πραγματοποιήσει», απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους πολίτες να δείξουν «ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «Κάθε περιοχή πρέπει να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί γρήγορα και να υποστηρίξει τον λαό μας».