Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ρωσία ότι δεν έχει καμία πραγματική πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο μέσω διπλωματικών οδών.

Σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι, αν η Μόσχα επιδίωκε πράγματι τον τερματισμό των εχθροπραξιών, θα επένδυε στη διπλωματία και όχι σε πυραυλικές επιθέσεις, διακοπές ηλεκτροδότησης και ενέργειες για να καταστρέψουν τα ουκρανικά πυρηνικά εργοστάσια.

Όπως τόνισε, το Κίεβο διαθέτει πληροφορίες για περιοχές που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί από τις ρωσικές δυνάμεις ενόψει επιθέσεων, στοιχείο που – κατά τον ίδιο – αποδεικνύει ότι η διπλωματία δεν αποτελεί προτεραιότητα για τη ρωσική πλευρά.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει την πίεση προς τον επιτιθέμενο, επισημαίνοντας ότι η ουσιαστική αιτία του πολέμου παραμένει στη Μόσχα.