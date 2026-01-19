Το «ολοκαύτωμα του Ιράν». Αυτή η λεζάντα που προκαλεί ρίγη, συνοδεύει εικόνα που δείχνει ένα σωρό από εγκαταλελειμμένα παπούτσια, η οποία τραβήχτηκε στις 8 Ιανουαρίου στην πόλη Ραστ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το καθεστώς του Ιράν παγίδευσε διαδηλωτές που παραδίδονταν σε ένα ιστορικό παζάρι και τους έκαψε ζωντανούς,.

Η εν λόγω φωτογραφία που αναπαρήγαγε η New York Post, κάνει τον γύρο του διαδικτύου -και μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιωθεί η εγκυρότητά της, αλλά ούτε και αμφισβητηθεί- φέρεται να τραβήχτηκε στην πόλη Ραστ, στο βορειοδυτικό Ιράν και να δείχνει τα παραλειπόμενα της σφαγής στις 8 Ιανουαρίου, κατά την οποία τα «πρωτοπαλίκαρα» του καθεστώτος έβαλαν φωτιά στη δημοφιλή αγορά, παγιδεύοντας διαδηλωτές μέσα και πυροβολώντας όσους προσπάθησαν να δραπετεύσουν, σύμφωνα με αναφορές αυτόπτων μαρτύρων και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η κουρδικής προέλευσης Hengaw Organization for Human Rights.

Θυμίζουμε ότι το καθεστώς έχει κατηγορήσει την κουρδική κοινότητα ότι ανήκει σε αυτούς που υποκινούν τις διαδηλώσεις, ρητορική που εφάρμοσε κι εναντίον άλλων μειονοτήτων στη χώρα (π.χ αζέρικη).

Eyewitness videos document crackdowns and mass destruction in Rasht



A resident of Rasht who recently returned to his home abroad has published several videos on Instagram showing large sections of the city’s streets and bazaar burned and destroyed during the recent protests. He… pic.twitter.com/esHRBHum0j — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 18, 2026

«Αν αυτό δεν είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, τότε τι είναι;» δήλωσε ο Αράς Σιγκάρτσι, ο βραβευμένος δημοσιογράφος, πρώην Ιρανός πολιτικός κρατούμενος και διευθυντής σύνταξης του περσικού τμήματος της Φωνής της Αμερικής, κοινοποιώντας την εικόνα με τα παπούτσια στο X. Ο Σιγκάρτσι συνέκρινε την εικόνα με τα παπούτσια θυμάτων σε έκθεμα στο Μουσείο Ολοκαυτώματος στην Ουάσινγκτον και χαρακτήρισε το ιρανικό θεοκρατικό καθεστώς «ναζιστικό».

At the Holocaust Museum in Washington, there is a room filled with shoes—silent witnesses to lives taken before the burning them. Now look at this photo. Shoes left behind after the Islamic Republic’s Nazi-like forces opened fire on unarmed Iranians whose only demand was freedom.… pic.twitter.com/1uCKrSoeGP — Arash Sigarchi (@sigarchi) January 19, 2026

«Αυτά τα παπούτσια στο Ραστ δεν είναι τέχνη», έγραψε επίσης στο X ο Σούρεν Έντγκαρ, αντιπρόεδρος της Αυστραλο-Ιρανικής Κοινοτικής Συμμαχίας, δίπλα στην σπαρακτική εικόνα. «Ανήκαν σε ανθρώπους που παγιδεύτηκαν αφού οι δυνάμεις του καθεστώτος έβαλαν φωτιά στο ιστορικό παζάρι και πυροβόλησαν όσους προσπαθούσαν να δραπετεύσουν. Η εικόνα είναι αδιαμφισβήτητη – ένα ιρανικό Ολοκαύτωμα που εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο». Τα θύματα της σφαγής στο Ραστ φέρονται να είχαν παραδοθεί στις δυνάμεις ασφαλείας πριν σφαγιαστούν, σύμφωνα με την Ιρανική ΜΚΟ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IHR), μια ΜΚΟ με έδρα τη Νορβηγία.

Πλάνα από τα απότοκα της σφαγής, που κοινοποιήθηκαν επίσης από την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δείχνουν τα καμένα απομεινάρια του παζαριού. Στο Ιράν συνεχίζεται μέχρι σήμερα η διακοπή λειτουργίας του διαδικτύου, που ίσχυσε από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αρχές σχεδόν απέκοψαν τους απλούς Ιρανούς από τον έξω κόσμο, επιτρέποντας στις δυνάμεις ασφαλείας να ενεργούν ατιμώρητα. «Οι μαζικές δολοφονίες ξεκίνησαν αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας του διαδικτύου», δήλωσε ο ιδρυτής του IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, στη βρετανική εφημερίδα Observer.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας New York Post, ανάμεσα στις σκηνές βαρβαρότητας που έχουν «ξεγλιστρήσει» από τους λογοκριτές του καθεστώτος είναι και πλάνα που δείχνουν κυβερνητικές δυνάμεις να πυροβολούν ανθρώπους στην πρωτεύουσα, Τεχεράνη, την Πέμπτη. Όπως ανέφερε το περσικό ειδησεογραφικό δίκτυο της Φωνής της Αμερικής, το ανησυχητικό βίντεο δείχνει διαδηλωτές να τρέχουν για να σώσουν τη ζωή τους καθώς τους ρίχνουν με σφαίρες, κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών στη Δεύτερη Πλατεία Sadeghieh της πόλης.

Αυτό το βίντεο βγήκε στην επιφάνεια, καθώς ο αριθμός των νεκρών από τις διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα ως απάντηση στο αυξανόμενο κόστος ζωής, υπάρχουν φόβοι ότι έχει πλέον ξεπεράσει τους 16.000. Αυτό το τρομακτικό νούμερο, που υπερβαίνει κατά πολύ τους περίπου 3.000 που έχουν επαληθευτεί από ομάδες ακτιβιστών, είναι μια εκτίμηση που δόθηκε από μια νέα έκθεση γιατρών που επιχειρούν στο πεδίο, σύμφωνα με την εφημερίδα Sunday Times του Ηνωμένου Βασιλείου.