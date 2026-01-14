Οι μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στο Ιράν εξελίχθηκαν, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε μία από τις πιο αιματηρές περιόδους εσωτερικής καταστολής των τελευταίων δεκαετιών.

Έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 75 άτομα που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ενώ εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 2.500 μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων.

Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται απλοί, καθημερινοί άνθρωποι χωρίς πολιτική ισχύ ή θεσμικό ρόλο -μεταξύ άλλων ένας γλύπτης, ένας έφηβος ποδοσφαιριστής και ένας κομμωτής-, γεγονός που υπογραμμίζει τον ευρύ κοινωνικό χαρακτήρα της καταστολής, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε και επαλήθευσε το Sky News.

Τα αριθμητικά δεδομένα προέρχονται κυρίως από το Human Rights Activists News Agency (HRANA), έναν οργανισμό με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος βασίζεται σε δίκτυο συνεργατών εντός του Ιράν και έχει στο παρελθόν αποδειχθεί αξιόπιστος σε αντίστοιχες περιόδους αναταραχής. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιώσει τη δολοφονία 2.403 διαδηλωτών, καθώς και 12 παιδιών, παρά τη διακοπή του διαδικτύου. Σχεδόν 150 άτομα που συνδέονται με την κυβέρνηση έχουν επίσης σκοτωθεί, ανέφερε η ομάδα.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν ως έκφραση κοινωνικής δυσαρέσκειας απέναντι στη σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, αλλά σταδιακά απέκτησαν σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη θεοκρατική δομή εξουσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η κλιμάκωση της βίας από πλευράς των Αρχών και οι καταγγελίες για εξωδικαστικές εκτελέσεις και αυθαίρετες δολοφονίες συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η αποτίμηση της κατάστασης καθίσταται δυσχερέστερη λόγω της συστηματικής διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο και των περιορισμών στην ελεύθερη ροή πληροφοριών.

Θυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εκτόξευσε νέες απειλές, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν «πολύ ισχυρή δράση» εναντίον του Ιράν αν εκτελέσει διαδηλωτές, την ώρα που οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν τις αυξανόμενες ανθρώπινες απώλειες.

Μερικά από τα θύματα των ιρανικών αρχών

Παρακάτω αναφέρονται μόνο μερικά από τα θύματα των ιρανικών αρχών, απλοί πολίτες, άνθρωποι που διαδήλωναν για την ελευθερία, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να καταστείλουν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα, κατά την οποία σκοτώθηκαν αδιάκριτα πολίτες που συμμετείχαν σε αυτές.

Ρουμπίνα Αμινιάν

Η Ρουμπίνα Αμινιάν, 23 ετών, σπούδαζε σχέδιο μόδας στο Τεχνικό και Επαγγελματικό Κολέγιο Shariati της Τεχεράνης, ένα πανεπιστήμιο για γυναίκες.

Στον λογαριασμό της στο Instagram, μπορεί κανείς να δει τη νεαρή γυναίκα να ποζάρει με υπερηφάνεια μαζί με τις δημιουργίες της, αποτίνοντας φόρο τιμής στην εθνοτική ποικιλομορφία του Ιράν, με την ίδια να αντλεί έμπνευση από τις κουρδικές ρίζες της.

Τη νύχτα της 8ης Ιανουαρίου, όταν οι διαδηλώσεις άρχισαν να γιγαντώνονται, η 23χρονη έφυγε από το σπίτι της για να ενώσει τη φωνή της με το πλήθος, όπως αφηγείται η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, η οποία κατέγραψε την ιστορία της.

Την πυροβόλησαν εξ επαφής με τη σφαίρα να τη βρίσκει στο κεφάλι, σύμφωνα με την οικογένεια, την οποία επικαλέστηκε η οργάνωση.

Οι συγγενείς της μετέβησαν στην Τεχεράνη από το Κερμανσάχ (δυτικά), τη γενέτειρά της, για να αναγνωρίσουν το πτώμα της, στην ιρανική πρωτεύουσα.

Εκεί, είδαν «τις σορούς εκατοντάδων νέων που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις». Αν και κατάφεραν να πάρουν τη σορό της, έπειτα από τις αρχικές αντιρρήσεις των Αρχών, δεν τους επιτράπηκε να οργανώσουν την κηδεία της κατά την επιστροφή τους.

Μεχντί Σαλαχσούρ

Ο Μεχντί Σαλαχσούρ, 50 ετών, ήταν γλύπτης και πυροβολήθηκε από τις ιρανικές κυβερνητικές δυνάμεις στις 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία.

Ο πατέρας δύο παιδιών ήταν ενεργός στην καλλιτεχνική και πολιτιστική σκηνή του Ιράν και διετέλεσε επίτιμο μέλος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Εικαστικών Τεχνών.

Σύμφωνα με τα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε συμμετάσχει σε σχεδόν 20 εκθέσεις όπου παρουσίασε το έργο του και είχε διοργανώσει εργαστήρια στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Γκολάλε Μαχμούντι Αζάρ

Η Γκολάλε Μαχμούντι Αζάρ, μια γυναίκα κουρδικής καταγωγής, σκοτώθηκε εξ επαφής κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην Τεχεράνη το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, αφού πυροβολήθηκε από τις ιρανικές κυβερνητικές δυνάμεις.

Σε αντάλλαγμα για την παράδοση της σορού της, οι ιρανικές αρχές απαίτησαν από την οικογένειά της ένα δισεκατομμύριο τομάν.

Χουσιάρ Σαμπάνι

Ο Χουσιάρ Σαμπάνι, πρώην Κουρδός πολιτικός κρατούμενος και ακτιβιστής από το Μπανέ, συνελήφθη από τις κυβερνητικές δυνάμεις στην πόλη το πρωί της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες σχετικά με την τύχη του ή τον τόπο όπου βρίσκεται, αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει δολοφονηθεί.

Ο Σαμπάνι έχει συλληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις εναντίον του.

Χοσεΐν Σερκόλ

Ο Χοσεΐν Σερκόλ, Κούρδος από τη Ζαριναμπάντ (Πεχλέ) της επαρχίας Ιλάμ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πόλη Ισφαχάν, όταν δέχτηκε πυρά από ιρανικές κυβερνητικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Hengaw, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, ενώ πηγή με γνώση της υπόθεσης ανέφερε ότι πυροβολήθηκε εξ επαφής με καλάσνικοφ από μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η οικογένειά του παρέλαβε τη σορό του έπειτα από πέντε ημέρες, με την κηδεία να προγραμματίζεται στη γενέτειρά του.

Σαγιάν Ασαντόλαχι

Ο Σαγιάν Ασαντόλαχι, 28 ετών, ήταν κομμωτής στο επάγγελμα και φέρεται να σκοτώθηκε από κυβερνητικές δυνάμεις στην πόλη Άζνα της επαρχίας Λορεστάν την 1η Ιανουαρίου.

Ο 28χρονος διέθετε σημαντική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με περισσότερους από 50.000 ακολούθους στο Instagram.

Σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο που μίλησε στο «Iran International», στρατιωτικά οχήματα τύπου Hilux των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης επιτέθηκαν στον ίδιο και σε ομάδα διαδηλωτών που επέστρεφαν από συγκέντρωση, χρησιμοποιώντας στρατιωτικού τύπου οπλισμό. Στοιχεία που συγκέντρωσε το «Iran International» δείχνουν ότι ο Σαγιάν δέχτηκε σφαίρα στην κοιλιακή χώρα.

Ρεμπίν Μοραντί

Ο Ρεμπίν Μοραντί, ένας Κούρδος φοιτητής ηλικίας 17 ετών από την επαρχία Κερμανσάχ, που διέμενε στην Τεχεράνη, αγωνιζόταν στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα νέων της πρωτεύουσας.

Θεωρούνταν ως «ένα από τα πλέον υποσχόμενα νέα ταλέντα», σύμφωνα με τη Hengaw.

Έχασε τη ζωή του από πυρά των κυβερνητικών δυνάμεων του Ιράν την Πέμπτη, αναφέρει η ΜΚΟ.

Μια πηγή με γνώση της υπόθεσής του διευκρίνισε πως η οικογένεια του νέου έχει λάβει την επιβεβαίωση του θανάτου του, όμως δεν της έχει ακόμη επιτραπεί να πάρει τη σορό του.

Μεχντί Ζατπαρβάρ

Ο Μεχντί Ζατπαρβάρ, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από την επαρχία Γκιλάν (βόρεια), στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, ήταν ένας πρώην πρωταθλητής του bodybuilding, που έγινε προπονητής, αφού παρακολούθησε ένα μάστερ στην αθλητική ψυχολογία, αναφέρει η Hengaw.

Είχε «ξεκινήσει την άρση βαρών σε ηλικία 13 ετών και είχε κερδίσει βραβεία στο Ιράν και στο εξωτερικό» το διάστημα μεταξύ 2011 και 2014», συμπλήρωσε η οργάνωση.

Σκοτώθηκε από πυρά την Παρασκευή.