Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξετάζει «πολύ ισχυρές επιλογές» απέναντι στο Ιράν, μετά την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με οργανώσεις ακτιβιστών, περισσότεροι από 500 άνθρωποι φέρονται να έχουν σκοτωθεί, ενώ χιλιάδες έχουν συλληφθεί.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνονται και στρατιωτικά μέτρα, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στρατιωτικοί αναλυτές αναφέρουν ότι ενδεχόμενα πλήγματα θα μπορούσαν να στοχεύσουν υποδομές του ιρανικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης, κέντρα διοίκησης και αποθήκες οπλισμού. Δεν αποκλείεται ακόμη και η στοχοποίηση ανώτατων στελεχών του καθεστώτος.

Ωστόσο, πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ προειδοποιούν ότι μια τέτοια παρέμβαση ενδέχεται να οδηγήσει σε συσπείρωση της ιρανικής κοινωνίας γύρω από την κυβέρνηση και να ενισχύσει την επίσημη αφήγηση περί εξωτερικής ανάμειξης.

Τραμπ και Ιράν: Περιορισμοί και κίνδυνος κλιμάκωσης

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Τραμπ αντιμετωπίζει περιορισμούς, καθώς μεγάλο μέρος της πολιτικής του βάσης αντιτίθεται σε μακροχρόνιες στρατιωτικές εμπλοκές. Ταυτόχρονα, το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση, αυξάνοντας τον κίνδυνο ταχείας κλιμάκωσης στην περιοχή, γ΄ραφουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν μειώσει την παρουσία τους στον Περσικό Κόλπο το τελευταίο διάστημα, γεγονός που καθιστά μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση πιο σύνθετη.

Παράλληλα με τις απειλές, η Ουάσινγκτον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι υπάρχουν παρασκηνιακές επαφές με την Τεχεράνη, οι οποίες διαφέρουν από τη δημόσια στάση του καθεστώτος.

Η αμερικανική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η διπλωματία παραμένει η πρώτη επιλογή, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η χρήση στρατιωτικής ισχύος εάν κριθεί αναγκαίο.