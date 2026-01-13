Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα στο Ιράν, αναφέροντας ότι έρχεται βοήθεια και πως σύντομα θα πληρώσουν όσοι έχουν καταστείλει τους διαδηλωτές.

Σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα του Truth Social, έγραψε:

«Ιρανοί πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΑΣ!!! Καταγράψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των βασανιστών. Θα πληρώσουν ακριβά. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει η άσκοπη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA!!!».

Ιρανός αξιωματούχος κάνει λόγο για 2.000 νεκρούς

Περίπου 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με όσα δήλωσε νωρίτερα Ιρανός αξιωματούχος την Τρίτη στο Reuters.

Όπως ανέφερε, την ευθύνη για τον θάνατο αμάχων αλλά και μελών των δυνάμεων ασφαλείας φέρουν «τρομοκράτες», αποδίδοντας σε αυτούς τα αιματηρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων.

Από την πλευρά της η οργάνωση Iran Human Rights (IHRNGO), με έδρα το Όσλο, έχει ανακοινώσει ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 648 ανθρώπων από την έναρξη των κινητοποιήσεων, ενώ περίπου 10.000 έχουν συλληφθεί.

Ωστόσο η μη κυβερνητική οργάνωση εκφράζει την ανησυχία ότι οι πραγματικοί αριθμοί ενδέχεται να είναι μεγαλύτεροι, κάνοντας λόγο για μέχρι στιγμής ανεπιβεβαίωτες αναφορές για έως και 6.000 νεκρούς.

Χωρίς επικοινωνίες

Το Ιράν διέκοψε τις διαδικτυακές επικοινωνίες στις 8 Ιανουαρίου διότι είχαν ξεκινήσει «τρομοκρατικές δραστηριότητες» στο πλαίσιο των διαδηλώσεων, οι οποίες ξέσπασαν στη χώρα στα τέλη Δεκεμβρίου αρχικά με οικονομικά αιτήματα, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μιλώντας στο al Jazeera.

«Η κυβέρνηση συνομιλούσε με τους διαδηλωτές. Το διαδίκτυο κόπηκε μόνο όταν αντιμετωπίσαμε τρομοκρατικές δραστηριότητες και παρατηρήσαμε ότι οι εντολές έρχονταν από το εξωτερικό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα αποκατασταθεί σε συντονισμό με τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Στο Ιράν έχει διακοπεί η πρόσβαση στο ίντερνετ από τις 8 Ιανουαρίου και συνεχίζεται εδώ και 108 ώρες, όπως ανέφερε σήμερα στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

«Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Πυροβόλησαν κατευθείαν στις γραμμές των διαδηλωτών και οι άνθρωποι έπεσαν στο σημείο που στέκονταν». Η φωνή του Ομίντ έτρεμε καθώς μιλούσε, φοβούμενος ότι θα τον εντοπίσουν, σύμφωνα με το BBC.

Ο Ομίντ, 40 περίπου ετών, του οποίου το όνομα έχουμε αλλάξει για λόγους ασφαλείας, διαμαρτύρεται τις τελευταίες ημέρες στους δρόμους μιας μικρής πόλης στο νότιο Ιράν ενάντια στην επιδείνωση των οικονομικών δυσκολιών. Είπε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ με όπλα τύπου Καλάσνικοφ εναντίον άοπλων διαδηλωτών στην πόλη του. «Πολεμάμε ένα βίαιο καθεστώς με άδεια χέρια», είπε.

Μια νεαρή γυναίκα από την Τεχεράνη είπε ότι η περασμένη Πέμπτη έμοιαζε με «ημέρα της κρίσης». «Ακόμη και απομακρυσμένες γειτονιές της Τεχεράνης ήταν γεμάτες διαδηλωτές, μέρη που δεν θα μπορούσατε να φανταστείτε», είπε.

«Αλλά την Παρασκευή, οι δυνάμεις ασφαλείας μόνο σκότωναν και σκότωναν και σκότωναν. Το να το βλέπω με τα ίδια μου τα μάτια με έκανε να νιώθω τόσο άσχημα που έχασα εντελώς το ηθικό μου. Η Παρασκευή ήταν μια αιματηρή μέρα».

Μετά τις δολοφονίες της Παρασκευής, σύμφωνα με την ίδια, οι άνθρωποι φοβόντουσαν να βγουν έξω και πολλοί φώναζαν συνθήματα από σοκάκια και μέσα από τα σπίτια τους.

«Η Τεχεράνη ήταν ένα πεδίο μάχης», είπε, «με διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας να παίρνουν θέσεις στους δρόμους».

«Στον πόλεμο, και οι δύο πλευρές έχουν όπλα. Εδώ, οι άνθρωποι μόνο φωνάζουν και σκοτώνονται. Είναι ένας μονόπλευρος πόλεμος», τόνισε.