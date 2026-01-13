Το Ιράν φέρεται να ετοιμάζεται να προχωρήσει στην εκτέλεση του πρώτου διαδηλωτή μετά τις μαζικές συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκτεταμένων αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων στη χώρα. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Ερφάν Σολτανί, 26 ετών, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη, αναμένεται να απαγχονιστεί την Τετάρτη, χωρίς να έχει προηγηθεί κανονική και δίκαιη δίκη.

Όπως ανέφερε η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR) με έδρα τη Νορβηγία, επικαλούμενη πηγές, «η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι έχει καταδικαστεί σε θάνατο και ότι η ποινή πρόκειται να εκτελεστεί στις 14 Ιανουαρίου». Η ίδια οργάνωση δήλωσε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 648 ανθρώπων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και εννέα ανήλικοι, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι πιθανότατα πολύ υψηλότερος, καθώς «σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις ξεπερνά τους 6.000». Η IHR υπογράμμισε ότι το μπλακάουτ στο διαδίκτυο καθιστά «εξαιρετικά δύσκολη την ανεξάρτητη επαλήθευση αυτών των αναφορών», προσθέτοντας ότι εκτιμάται πως περίπου 10.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Ο διευθυντής της IHR, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, δήλωσε ότι «η εκτεταμένη δολοφονία άοπλων πολιτών διαδηλωτών τις τελευταίες ημέρες από την Ισλαμική Δημοκρατία θυμίζει τα εγκλήματα του καθεστώτος τη δεκαετία του 1980, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Παράλληλα, τόνισε ότι «η διεθνής κοινότητα έχει καθήκον να προστατεύσει τους άμαχους διαδηλωτές από τη μαζική δολοφονία από την Ισλαμική Δημοκρατία».

Την ίδια στιγμή και άλλη οργάνωση δικαιωμάτων, η National Union for Democracy in Iran (NUFD), απηύθυνε έκκληση για διεθνή στήριξη με στόχο να αποτραπεί η εκτέλεση του Σολτανί. «Το μόνο του “έγκλημα” είναι ότι φώναζε για την ελευθερία του Ιράν. Γίνε η φωνή του», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی قصد دارد عرفان سلطانی، جوان آزادی‌خواه را که روز شنبه در جریان خیزش ملی ایران در فردیس استان البرز بازداشت کرده، روز چهارشنبه با عنوان «اعدام» به قتل برساند.



تنها جرم او فریاد آزادی برای ایران است.



صدای او باشید و برای نجات عرفان سلطانی تلاش کنید! pic.twitter.com/AHjhzxWTmo — National Union for Democracy in Iran (@NUFDIran) January 12, 2026

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά για την υπόθεση του Ερφάν Σολτανί, συνελήφθη το Σάββατο κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην Καράτζ και κατηγορήθηκε για «πόλεμο κατά του Θεού», αδίκημα που στο Ιράν τιμωρείται με θάνατο, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας The US Sun. Η NUFD υποστήριξε επίσης ότι του αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο. Η φερόμενη εκτέλεσή του δεν έχει μέχρι στιγμής επαληθευτεί ανεξάρτητα, λόγω της διακοπής των επικοινωνιών στο Ιράν, καθώς το θεοκρατικό καθεστώς του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ επιχειρεί να καταστείλει τις αντιδράσεις.

Φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις

Στο μεταξύ, το Ιράν επιχείρησε τη Δευτέρα να ανακτήσει τον έλεγχο των δρόμων με μαζικές φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, τις οποίες ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε ως απόδειξη ότι το κίνημα διαμαρτυρίας έχει ηττηθεί. Ο 86χρονος ηγέτης, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1989, δήλωσε ότι η προσέλευση στις συγκεντρώσεις υπέρ της κυβέρνησης αποτελεί «προειδοποίηση» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αυτές οι μαζικές συγκεντρώσεις, γεμάτες αποφασιστικότητα, ματαίωσαν το σχέδιο των ξένων εχθρών που επρόκειτο να υλοποιηθεί από εγχώριους μισθοφόρους», ανέφερε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Στην Τεχεράνη, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες πολιτών να κρατούν την εθνική σημαία, ενώ διαβάζονταν προσευχές για τα θύματα όσων η κυβέρνηση αποκάλεσε «ταραχές». Στην πλατεία Ενγκελάμπ (Πλατεία Επανάστασης), ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε στο συγκεντρωμένο πλήθος ότι το Ιράν δίνει έναν «πόλεμο σε τέσσερα μέτωπα», απαριθμώντας τον οικονομικό πόλεμο, τον ψυχολογικό πόλεμο, τον «στρατιωτικό πόλεμο» με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, καθώς και «έναν πόλεμο κατά των τρομοκρατών», αναφερόμενος στις διαδηλώσεις. Πλαισιωμένος από τα συνθήματα «Θάνατος στο Ισραήλ» και «Θάνατος στην Αμερική» στα περσικά, δεσμεύτηκε ότι ο ιρανικός στρατός θα δώσει στον Τραμπ «ένα αξέχαστο μάθημα» σε περίπτωση επίθεσης.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί να διαπραγματευτεί με την Ουάσινγκτον μετά την απειλή του να πλήξει την Ισλαμική Δημοκρατία εξαιτίας της καταστολής των διαδηλώσεων, κατά την οποία, σύμφωνα με ακτιβιστές, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 646 άνθρωποι. Όπως μεταδίδεται, ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου εξετάζουν μια σειρά από πιθανά μέτρα κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων κυβερνοεπιθέσεων και άμεσων πληγμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να σχολιάσουν δημόσια.