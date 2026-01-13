Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέα δασμολογικά μέτρα για τους εμπορικούς εταίρους του Ιράν, σε μια αντίδραση στον αυξανόμενο αριθμό των νεκρών κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι κάθε χώρα που «συνεργάζεται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν» θα πληρώνει δασμό 25% «με άμεση ισχύ».

Είπε ότι ο δασμός θα επιβληθεί σε «κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα» με τις ΗΠΑ.

Η Βραζιλία, η Κίνα, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ρωσία είναι μεταξύ των οικονομιών που έχουν εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Η Κίνα επέκρινε τους πιθανούς δασμούς, δηλώνοντας ότι αντιτίθεται σε «οποιεσδήποτε παράνομες μονομερείς κυρώσεις και δικαιοδοσία μακράς εμβέλειας».

Η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ γίνεται την ώρα που ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν έχει φτάσει τουλάχιστον τους 646, σύμφωνα με το αμερικανικό Human Rights Activists News Agency. Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει φάσμα μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιλογών, για να ενταθεί η πίεση στην Τεχεράνη, καθώς οι ηγεσίες των δύο κρατών, καθώς και του Ισραήλ, ανταλλάσσουν συνεχώς απειλές τις τελευταίες ημέρες. Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να αναλάβει στρατιωτική δράση για την προστασία των διαδηλωτών και έχει δηλώσει ότι οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ παραμένουν «στο τραπέζι».

Τη Δευτέρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος «δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές» και ότι «οι αεροπορικές επιδρομές θα είναι μία από τις πολλές, πολλές επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή».

Το Human Rights Activists News Agency εκτιμά ότι περισσότεροι από 10.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Το Ιράν, το οποίο δεν έχει δώσει επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών, αποδίδει την ευθύνη για την αιματοχυσία στην παρέμβαση των ΗΠΑ και σε όσους αποκαλεί τρομοκράτες που υποστηρίζονται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ισχυρίστηκε ότι οι διαδηλώσεις ήταν «υπό πλήρη έλεγχο». Δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι η χώρα του ήταν «έτοιμη για πόλεμο, αλλά και για διάλογο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του βρισκόταν σε συνομιλίες για να οργανώσει μια συνάντηση με την Τεχεράνη. «Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί», είπε.

Φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους τη Δευτέρα για να υποστηρίξουν το ιρανικό καθεστώς, μετά από ημέρες διαδηλώσεων που αμφισβητούσαν άμεσα την εξουσία του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπως έδειξε η κρατική τηλεόραση. Η ιρανική κρατική τηλεόραση έδειξε επίσης πλήθη να φωνάζουν «Θάνατος στην Αμερική!» και «Θάνατος στο Ισραήλ!».

Το διαδίκτυο είναι εκτός λειτουργίας στο Ιράν και οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν κοπεί, όπως σημειώνει το Sky News.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου λόγω της κατάρρευσης του ιρανικού νομίσματος, του ριάλ, πριν οι διαμαρτυρίες ενταθούν, αμφισβητώντας την ιρανική κυβέρνηση.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

«Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Πυροβόλησαν κατευθείαν στις γραμμές των διαδηλωτών και οι άνθρωποι έπεσαν στο σημείο που στέκονταν». Η φωνή του Ομίντ έτρεμε καθώς μιλούσε, φοβούμενος ότι θα τον εντοπίσουν, σύμφωνα με το BBC.

Ο Ομίντ, 40 περίπου ετών, του οποίου το όνομα έχουμε αλλάξει για λόγους ασφαλείας, διαμαρτύρεται τις τελευταίες ημέρες στους δρόμους μιας μικρής πόλης στο νότιο Ιράν ενάντια στην επιδείνωση των οικονομικών δυσκολιών. Είπε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ με όπλα τύπου Καλάσνικοφ εναντίον άοπλων διαδηλωτών στην πόλη του. «Πολεμάμε ένα βίαιο καθεστώς με άδεια χέρια», είπε.

Μια νεαρή γυναίκα από την Τεχεράνη είπε ότι η περασμένη Πέμπτη έμοιαζε με «ημέρα της κρίσης». «Ακόμη και απομακρυσμένες γειτονιές της Τεχεράνης ήταν γεμάτες διαδηλωτές, μέρη που δεν θα μπορούσατε να φανταστείτε», είπε.

«Αλλά την Παρασκευή, οι δυνάμεις ασφαλείας μόνο σκότωναν και σκότωναν και σκότωναν. Το να το βλέπω με τα ίδια μου τα μάτια με έκανε να νιώθω τόσο άσχημα που έχασα εντελώς το ηθικό μου. Η Παρασκευή ήταν μια αιματηρή μέρα».

Μετά τις δολοφονίες της Παρασκευής, σύμφωνα με την ίδια, οι άνθρωποι φοβόντουσαν να βγουν έξω και ότι πολλοί τώρα φώναζαν συνθήματα από σοκάκια και μέσα στα σπίτια τους.

«Η Τεχεράνη ήταν ένα πεδίο μάχης», είπε, «με διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας να παίρνουν θέσεις στους δρόμους».

«Στον πόλεμο, και οι δύο πλευρές έχουν όπλα. Εδώ, οι άνθρωποι μόνο φωνάζουν και σκοτώνονται. Είναι ένας μονόπλευρος πόλεμος», τόνισε.