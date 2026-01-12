Η κατάσταση στο Ιράν βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο έπειτα από τα βίαια επεισόδια που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του σαββατοκύριακου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επέμβουν, αν οι διαδηλώσεις γίνουν αιματηρές, υποκινεί «τρομοκράτες» για να στοχοθετούν διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να προκαλέσουν επέμβαση από ξένη δύναμη.

Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο, σχολίασε ο ίδιος.

Το BBC μεταδίδει πως μέτρησε περίπου 180 σάκους πτωμάτων σε βίντεο από ένα νεκροτομείο κοντά στην Τεχεράνη. Το αμερικανικό Human Rights Activist News Agency αναφέρει ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 495 διαδηλωτών και 48 μελών των δυνάμεων ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Τραμπ δεν έχει διευκρινίσει τι εξετάζουν οι ΗΠΑ, αλλά την Κυριακή δήλωσε ότι «εξετάζουμε μερικές πολύ ισχυρές επιλογές». Έχει ενημερωθεί για τις επιλογές για στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, δήλωσε ένας αξιωματούχος στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS.

Άλλες προσεγγίσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενίσχυση των αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, τη χρήση κυβερνοόπλων κατά του ιρανικού στρατού ή την επιβολή περισσότερων κυρώσεων, δήλωσαν αξιωματούχοι στην Wall Street Journal.

Ο γιος του πάλαι ποτέ σάχη καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν «με τον λαό»

Ο γιος του άλλοτε σάχη του Ιράν και μορφή της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στις ΗΠΑ Ρεζά Παχλαβί κάλεσε χθες Κυριακή τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να «ενωθούν με τον λαό», καθώς η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας προσπαθεί να καταστείλει ευρείες μαζικές κινητοποιήσεις.

«Οι εργαζόμενοι στους δημόσιους θεσμούς, καθώς και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας, έχουν να κάνουν μια επιλογή: να σταθούμε στο πλευρό του λαού και να γίνουν σύμμαχοι του έθνους ή να γίνουν συνεργοί των δολοφόνων του λαού–και να φέρουν το αιώνιο όνειδος και την καταδίκη του έθνους», ανέφερε ο Ρεζά Παχλαβί μέσω X στα περσικά και στα αγγλικά.

Απευθυνόμενος στους ιρανούς υπηκόους «εκτός του Ιράν», τόνισε πως «όλες οι πρεσβείες και όλα τα προξενεία ανήκουν στον ιρανικό λαό», καλώντας τους να «κοσμήσουν» τα κτίρια αυτά με «την εθνική σημαία του Ιράν», προφανώς αναφερόμενος στη σημαία της πάλαι ποτέ μοναρχίας η οποία ανατράπηκε με την ισλαμική επανάσταση του 1979 κι έδωσε τη θέση της σε αυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Reza Pahlavi, the son of Iran’s toppled Shah Mohammad Reza Pahlavi, speaks during a press conference, Monday, June 23, 2025 in Paris. (AP Photo/Thomas Padilla)

Χθες Σάββατο στο Λονδίνο εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν μπροστά στην ιρανική πρεσβεία και άνδρας σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του κτιρίου για να αντικαταστήσει, για λίγη ώρα, τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με αυτή της περιόδου της μοναρχίας.

Οι ανησυχίες εντείνονται για την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, που έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω της διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο, έπειτα από τις νέες μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης, τις σοβαρότερες έπειτα από τρία χρόνια.

Κατά μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι νεκροί είναι από σχεδόν 200 ως 540 και πλέον από την έναρξη των διαδηλώσεων, στα τέλη Δεκεμβρίου.