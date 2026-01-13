Περίπου 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με όσα δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος την Τρίτη στο Reuters.

Όπως ανέφερε, την ευθύνη για τον θάνατο αμάχων αλλά και μελών των δυνάμεων ασφαλείας φέρουν «τρομοκράτες», αποδίδοντας σε αυτούς τα αιματηρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων.

Από την πλευρά της η οργάνωση Iran Human Rights (IHRNGO), με έδρα το Όσλο, έχει ανακοινώσει ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 648 ανθρώπων από την έναρξη των κινητοποιήσεων, ενώ περίπου 10.000 έχουν συλληφθεί.

Ωστόσο η μη κυβερνητική οργάνωση εκφράζει την ανησυχία ότι οι πραγματικοί αριθμοί ενδέχεται να είναι μεγαλύτεροι, κάνοντας λόγο για μέχρι στιγμής ανεπιβεβαίωτες αναφορές για έως και 6.000 νεκρούς.

Χωρίς επικοινωνίες

Το Ιράν διέκοψε τις διαδικτυακές επικοινωνίες στις 8 Ιανουαρίου διότι είχαν ξεκινήσει «τρομοκρατικές δραστηριότητες» στο πλαίσιο των διαδηλώσεων, οι οποίες ξέσπασαν στη χώρα στα τέλη Δεκεμβρίου αρχικά με οικονομικά αιτήματα, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μιλώντας στο al Jazeera.

«Η κυβέρνηση συνομιλούσε με τους διαδηλωτές. Το διαδίκτυο κόπηκε μόνο όταν αντιμετωπίσαμε τρομοκρατικές δραστηριότητες και παρατηρήσαμε ότι οι εντολές έρχονταν από το εξωτερικό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα αποκατασταθεί σε συντονισμό με τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Στο Ιράν έχει διακοπεί η πρόσβαση στο ίντερνετ από τις 8 Ιανουαρίου και συνεχίζεται εδώ και 108 ώρες, όπως ανέφερε σήμερα στο Χ η μη κυβερνητική οργάνωση εποπτείας της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

Στο μεταξύ η Φινλανδία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται «στο πλευρό του ιρανικού λαού» και πρόσθεσε ότι κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή στο Ελσίνκι μετά τη βίαιη καταστολή από την Τεχεράνη των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και τη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

«Το ιρανικό καθεστώς διέκοψε την πρόσβαση στο ίντερνετ για να μπορεί να σκοτώνει και να καταστέλλει σιωπηλά», έγραψε στο Χ η Φινλανδή υπουργός Εξωτερικών Ελίνα Βαλτόνεν. «Αυτό δεν θα γίνει ανεκτό. Βρισκόμαστε στο πλευρό του ιρανικού λαού», τόνισε.

Η Βαλτόνεν επεσήμανε επίσης ότι η Φινλανδία εξετάζει, σε συνεργασία με την ΕΕ, «μέτρα για να συμβάλει στην αποκατάσταση της ελευθερίας του ιρανικού λαού».

Και η Ισπανία κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του εκφράσει «την κατηγορηματική απόρριψη και την καταδίκη» της καταστολής των διαδηλώσεων, ανακοίνωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών.

«Το δικαίωμα των Ιρανών ανδρών και γυναικών να διαδηλώνουν ειρηνικά, καθώς και η ελευθερία της έκφρασής τους, πρέπει να γίνονται σεβαστά» και «οι αυθαίρετες συλλήψεις πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο υπουργός Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες στο ραδιόφωνο Catalunya.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

«Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Πυροβόλησαν κατευθείαν στις γραμμές των διαδηλωτών και οι άνθρωποι έπεσαν στο σημείο που στέκονταν». Η φωνή του Ομίντ έτρεμε καθώς μιλούσε, φοβούμενος ότι θα τον εντοπίσουν, σύμφωνα με το BBC.

Ο Ομίντ, 40 περίπου ετών, του οποίου το όνομα έχουμε αλλάξει για λόγους ασφαλείας, διαμαρτύρεται τις τελευταίες ημέρες στους δρόμους μιας μικρής πόλης στο νότιο Ιράν ενάντια στην επιδείνωση των οικονομικών δυσκολιών. Είπε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ με όπλα τύπου Καλάσνικοφ εναντίον άοπλων διαδηλωτών στην πόλη του. «Πολεμάμε ένα βίαιο καθεστώς με άδεια χέρια», είπε.

Μια νεαρή γυναίκα από την Τεχεράνη είπε ότι η περασμένη Πέμπτη έμοιαζε με «ημέρα της κρίσης». «Ακόμη και απομακρυσμένες γειτονιές της Τεχεράνης ήταν γεμάτες διαδηλωτές, μέρη που δεν θα μπορούσατε να φανταστείτε», είπε.

«Αλλά την Παρασκευή, οι δυνάμεις ασφαλείας μόνο σκότωναν και σκότωναν και σκότωναν. Το να το βλέπω με τα ίδια μου τα μάτια με έκανε να νιώθω τόσο άσχημα που έχασα εντελώς το ηθικό μου. Η Παρασκευή ήταν μια αιματηρή μέρα».

Μετά τις δολοφονίες της Παρασκευής, σύμφωνα με την ίδια, οι άνθρωποι φοβόντουσαν να βγουν έξω και πολλοί φώναζαν συνθήματα από σοκάκια και μέσα από τα σπίτια τους.

«Η Τεχεράνη ήταν ένα πεδίο μάχης», είπε, «με διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας να παίρνουν θέσεις στους δρόμους».

«Στον πόλεμο, και οι δύο πλευρές έχουν όπλα. Εδώ, οι άνθρωποι μόνο φωνάζουν και σκοτώνονται. Είναι ένας μονόπλευρος πόλεμος», τόνισε.

Νέοι δασμοί από τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέα δασμολογικά μέτρα για τους εμπορικούς εταίρους του Ιράν, σε μια αντίδραση στον αυξανόμενο αριθμό των νεκρών κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι κάθε χώρα που «συνεργάζεται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν» θα πληρώνει δασμό 25% «με άμεση ισχύ».

Είπε ότι ο δασμός θα επιβληθεί σε «κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα» με τις ΗΠΑ.

Η Βραζιλία, η Κίνα, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ρωσία είναι μεταξύ των οικονομιών που έχουν εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Η Κίνα επέκρινε τους πιθανούς δασμούς, δηλώνοντας ότι αντιτίθεται σε «οποιεσδήποτε παράνομες μονομερείς κυρώσεις και δικαιοδοσία μακράς εμβέλειας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει φάσμα μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιλογών, για να ενταθεί η πίεση στην Τεχεράνη, καθώς οι ηγεσίες των δύο κρατών, καθώς και του Ισραήλ, ανταλλάσσουν συνεχώς απειλές τις τελευταίες ημέρες. Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να αναλάβει στρατιωτική δράση για την προστασία των διαδηλωτών και έχει δηλώσει ότι οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ παραμένουν «στο τραπέζι».

Τη Δευτέρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος «δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές» και ότι «οι αεροπορικές επιδρομές θα είναι μία από τις πολλές, πολλές επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή».