Η καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν πλήττει έναν λαό «ανυπεράσπιστο», που έχει ανάγκη την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας για «να τελειώνει» με τη σημερινή εξουσία, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου Τζαφάρ Παναχί, ο νικητής του Χρυσού Φοίνικα στο περσινό Φεστιβάλ των Καννών.

«Ο ιρανικός λαός είναι σήμερα ανυπεράσπιστος και παρόλα αυτά βρίσκεται στους δρόμους», σημείωσε ο κινηματογραφιστής σε δηλώσεις του στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter, καταγγέλλοντας τη βαναυσότητα της καταστολής των κινητοποιήσεων που έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 600 ανθρώπων, σύμφωνα με τον απολογισμό μη κυβερνητικής οργάνωσης.

«Όταν ένα καθεστώς (…) χρησιμοποιεί όπλα πολέμου απέναντι στον λαό, για να κάνει δηλαδή ένα λουτρό αίματος, δεν είναι μόνο για να κάνει τον κόσμο να επιστρέψει στο σπίτι του, γι’ αυτόν τον λόγο ο λαός έχει ανάγκη τη βοήθεια και την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας», πρόσθεσε.

«Όποιος σιωπήσει σήμερα σε όποιο μέρος του κόσμου θα είναι κάποια μέρα υπόλογος στην Ιστορία», τόνισε ο κινηματογραφιστής, ο οποίος έκανε τις δηλώσεις αυτές από το Λος Άντζελες.

«Έχουμε φτάσει στο αποκορύφωμα», συνέχισε, μετά τις διαδηλώσεις που έγιναν ύστερα από τον θάνατο, τον Σεπτέμβριο του 2022, της νεαρής κουρδικής καταγωγής Μαχσά Αμινί, που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών για παραβίαση του ενδυματολογικού κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες, τις κινητοποιήσεις τρία χρόνια νωρίτερα κατά της αύξησης των τιμών της βενζίνης ή αυτές που ακολούθησαν την επανεκλογή, που αμφισβητήθηκε, του υπερσυντηρητικού προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ το 2009.

«Όλες αυτές οι κινητοποιήσεις και αυτές οι εξεγέρσεις μας οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι εδώ πρέπει να τελειώνουμε», έκρινε ο Παναχί.

Από τα τέλη Δεκεμβρίου ένα κίνημα λαϊκής αμφισβήτησης συγκλονίζει το Ιράν. Αυτό πυροδοτήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου στην Τεχεράνη από εμπόρους που διαμαρτύρονταν για το κόστος διαβίωσης, αλλά επεκτάθηκε σε μεγάλο βαθμό στις πιο φτωχές περιοχές της χώρας, στα δυτικά, και έχει πλέον στόχο την ιρανική εξουσία υπό τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επισημαίνει το AFP.