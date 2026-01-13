Η ακραία καταστολή την οποία έχουν εξαπολύσει οι δυνάμεις ασφαλείας του ισλαμικού καθεστώτος του Ιράν δείχνει να είναι άνευ προηγουμένου.

Πληροφορίες που διέρρευσαν από το Ιράν την Τρίτη υποδηλώνουν ότι η καταστολή από τις αρχές για να τερματίσουν τις εκτεταμένες αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες που διαρκούν πάνω από δύο εβδομάδες ήταν πιθανώς πολύ πιο θανατηφόρα από ό,τι έχουν αναφέρει ακτιβιστές εκτός της χώρας.

Ιρανικό μέσο ισχυρίζεται ότι, βάσει πληροφοριών που απέκτησε από το Συμνβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αλλά και από το γραφείο του Μασούντ Πεζέσκιαν, οι νεκροί ξεπερνούν τους 12.000.

Με την επαναλειτουργία των τηλεφωνικών γραμμών για κλήσεις από το εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δύο πηγές, συμπεριλαμβανομένης μιας από το Ιράν, δήλωσαν στο CBS News την Τρίτη ότι τουλάχιστον 12.000 και πιθανώς έως και 20.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Η βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε στο κοινοβούλιο την Τρίτη ότι η βρετανική κυβέρνηση πιστεύει ότι «ενδέχεται να έχουν σκοτωθεί 2.000 άτομα, αλλά ο αριθμός είναι μεγαλύτερος. Ο φόβος μου είναι ότι ο αριθμός μπορεί να αποδειχθεί σημαντικά υψηλότερος».

Η αλήθεια είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκαλυφθεί, καθώς οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν έχουν διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις τηλεφωνικές υπηρεσίες στη χώρα για τις τελευταίες πέντε ημέρες. Ενώ η πλήρης διακοπή του διαδικτύου στο Ιράν παρέμεινε σε ισχύ για πέμπτη ημέρα, ορισμένοι Ιρανοί κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τηλεφωνικές κλήσεις εκτός της χώρας την Τρίτη, αν και δεν ήταν ακόμα δυνατό να καλέσουν στο Ιράν από το εξωτερικό.

Μια πηγή εντός του Ιράν που κατάφερε να καλέσει στο εξωτερικό δήλωσε στο CBS News την Τρίτη ότι ακτιβιστικές ομάδες που εργάζονται για να καταγράψουν τον πλήρη αριθμό των θυμάτων των διαδηλώσεων, με βάση αναφορές από ιατρικούς αξιωματούχους σε όλη τη χώρα, πιστεύουν ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι τουλάχιστον 12.000 και πιθανώς φτάνει τις 20.000.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας επισκέπτονταν τα πολλά ιδιωτικά νοσοκομεία σε όλη την Τεχεράνη, απειλώντας το προσωπικό να παραδώσει τα ονόματα και τις διευθύνσεις όσων νοσηλεύονταν για τραυματισμούς που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Το CBS News δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον τεράστιο αριθμό θυμάτων που ανέφερε η πηγή, ο οποίος είναι πολλές φορές μεγαλύτερος από τους αριθμούς που ανέφεραν ανεξάρτητα οι περισσότερες ομάδες ακτιβιστών τις τελευταίες ημέρες — αν και οι ομάδες αυτές έχουν πάντα ξεκαθαρίσει ότι οι υπολογισμοί τους είναι πιθανώς υποτιμημένοι.

Μια πηγή στην Ουάσινγκτον με επαφές στο Ιράν ανέφερε στο CBS News την Τρίτη ότι μια αξιόπιστη πηγή του είχε πει ότι ο αριθμός των θυμάτων ήταν πιθανότατα μεταξύ 10.000 και 12.000.

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει τακτικές επίσημες εκτιμήσεις για τον συνολικό αριθμό των θανάτων από τις αναταραχές. Το Reuters ανέφερε την Τρίτη ότι ένας ανώνυμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου και κατηγόρησε για τη βία «τρομοκράτες» που επηρεάζονται από ξένες δυνάμεις, υπονοώντας μάλιστα ότι οι ταραξίες είχαν πληρωθεί για να σπείρουν το χάος.