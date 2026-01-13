Οι ιρανικές αρχές έχουν επιβάλει σχεδόν πλήρη διακοπή επικοινωνιών σε ολόκληρη τη χώρα, την ώρα που το Ιράν συγκλονίζεται από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Παρά το μπλακ άουτ σε ίντερνετ και τηλεφωνικές γραμμές, βίντεο και μαρτυρίες που καταφέρνουν να διαρρεύσουν στο εξωτερικό σκιαγραφούν μία από τις πιο αιματηρές καταστολές κοινωνικής εξέγερσης των τελευταίων δεκαετιών.

Η συντακτική επιτροπή του Iran International δημοσίευσε μια δήλωση στην οποία παρουσιάζει τα ευρήματά της σχετικά με την τελευταία καταστολή και ζητά έγγραφα και μαρτυρίες. Σε αυτή την δημοσίευση λέει ότι οι νεκροί είναι τουλάχιστον 12.000!

«Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τη διασταύρωση πληροφοριών που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και του προεδρικού γραφείου, η αρχική εκτίμηση των ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι ότι τουλάχιστον 12.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτή την εθνική σφαγή. Είναι σαφές ότι, υπό συνθήκες επικοινωνιακού αποκλεισμού και χωρίς άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, η επιβεβαίωση του τελικού αριθμού θα απαιτήσει περαιτέρω λεπτομερή τεκμηρίωση. Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν συστηματικά αποκρύψει πληροφορίες και έχουν αποφύγει να καταγράψουν και να ανακοινώσουν ακριβή στοιχεία για τους νεκρούς. Το Iran International δεσμεύεται να βελτιώσει αυτόν τον αριθμό με τη βοήθεια του κοινού του – συλλέγοντας τεκμηρίωση, διασταυρώνοντας μαρτυρίες και επαληθεύοντας πληροφορίες σε συνεχή βάση – ώστε να μην χαθεί κανένα όνομα και να μην μείνει αθόρυβη καμία οικογένεια θύματος», γράφει το Iran International.

12,000 Iranians have been killed by Khamenei’s regime for protesting.



Who is wearing pins for them?

Who is signing open letters for them?

Who is posting their names on Instagram?



Why don’t Iranians deserve the attention of Hollywood’s biggest stars? pic.twitter.com/ZWrk2csyM3 — Hen Mazzig (@HenMazzig) January 13, 2026

Η ομάδα ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA που έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.003 ατόμων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των ταραχών, στους οποίους περιλαμβάνονται 1.850 διαδηλωτές, 135 άτομα που συνδέονται με την κυβέρνηση, εννέα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολίτες που δεν συμμετείχαν σε διαδηλώσεις.

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είπε στους Ιρανούς να συνεχίσουν και τους υποσχέθηκε βοήθεια, αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν δυνάμεις ασφαλείας να ανοίγουν πυρ κατά άοπλων πολιτών, συχνά χωρίς προειδοποίηση. Γιατροί αναφέρουν ότι, ενώ τις πρώτες ημέρες οι τραυματίες έφεραν εγκαύματα από δακρυγόνα και τραύματα από σκάγια, πλέον φτάνουν στα νοσοκομεία με διαμπερή τραύματα από σφαίρες και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

«Η κατάσταση εξελίχθηκε σε μαζικό περιστατικό θυμάτων. Δεν είχαμε ούτε τον χώρο ούτε το προσωπικό για τον αριθμό των τραυματιών που έφταναν», ανέφερε γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο της Τεχεράνης.

BREAKING: Thousands of Iranians are out on the streets of Isfahan, Iran demanding an end to the Islamic Republic.



These people have been shot at and tortured, yet they’re still going.



Their bravery is truly inspirational. pic.twitter.com/n05q3hwd5l — Eyal Yakoby (@EYakoby) January 12, 2026

Ιράν: Σάκοι νεκρών, νεκροτομεία και κρατική προπαγάνδα

Παρά τον αυστηρό έλεγχο της πληροφορίας, εικόνες από το Ιράν δείχνουν σειρές από σάκους νεκρών σε νοσοκομεία και νεκροτομεία. Σε βίντεο που ανέβασαν ακτιβιστές της αντιπολίτευσης, οικογένειες φαίνονται να θρηνούν σκυμμένες πάνω από αιμόφυρτα σώματα, μέσα σε ανοιχτούς σάκους.

Σε πλάνα που μετέδωσε ακόμη και η κρατική τηλεόραση, υπάλληλος νεκροτομείου εμφανίζεται να στέκεται ανάμεσα σε δεκάδες σάκους τοποθετημένους στο πάτωμα. Το κρατικό αφήγημα επιχειρεί να παρουσιάσει τις εικόνες ως απόδειξη του «χάους» που προκαλούν οι διαδηλώσεις.

Dozens of black body bags seen in Iran. pic.twitter.com/6PB0y6sNxP — Open Source Intel (@Osint613) January 13, 2026

«Υπάρχουν άτομα που θέλουν να παρασύρουν αθώους πολίτες και τις οικογένειές τους στο χάος», ανέφερε χαρακτηριστικά ρεπόρτερ της κρατικής τηλεόρασης, προσθέτοντας: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοιες εικόνες στη ζωή μου».

Παρά τις προσπάθειες ελέγχου του αφηγήματος, ακόμη και υποστηρικτές της κυβέρνησης παραδέχονται ότι η σκληρότητα των τελευταίων ημερών δεν έχει προηγούμενο.

Η ιρανική εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα πως ορισμένοι από τους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων βρίσκονται αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή, με φόντο τις ανησυχίες για την εντατικοποίηση της καταστολής στο Ιράν. Το γραφείο των εισαγγελέων της Τεχεράνης δήλωσε πως ένας ακαθόριστος αριθμός διαδηλωτών θα διωχθεί για «πόλεμο κατά το Θεού» (moharebeh στα περσικά), από τις σοβαρότερες κατηγορίες στο Ιράν που επισύρει τη θανατική ποινή, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Αυτοί οι «ταραξίες» θα «οδηγηθούν σύντομα ενώπιον της δικαιοσύνης», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ιράν: Μαρτυρίες για ελεύθερους σκοπευτές και πυρά εξ επαφής

Κάτοικοι της Τεχεράνης και άλλων πόλεων μιλούν για ελεύθερους σκοπευτές τοποθετημένους σε ταράτσες, οι οποίοι πυροβολούν μέσα στο πλήθος. Άλλοι περιγράφουν δυνάμεις ασφαλείας να κινούνται με μηχανές και να πυροβολούν αδιακρίτως, σύμφωνα με τους Financial Times.

«Είδα με τα μάτια μου έναν νεαρό να δέχεται σφαίρα στο κεφάλι και να πέφτει κάτω νεκρός», ανέφερε επιχειρηματίας από την Τεχεράνη. «Σε άλλη περίπτωση, πυροβόλησαν κάποιον στο γόνατο. Έπεσε αναίσθητος και αμέσως οι δυνάμεις ασφαλείας τον περικύκλωσαν».

Νοσηλεύτρια σε νοσοκομείο της βόρειας Τεχεράνης δήλωσε ότι μέσα σε λιγότερο από μία ώρα μεταφέρθηκαν 19 τραυματίες από πυροβολισμούς. «Ήταν αδύνατο να τους διαχειριστούμε όλους. Πολλοί έφτασαν ήδη νεκροί», είπε.

Γιατρός σε άλλο νοσοκομείο ανέφερε ότι αρκετά θύματα έφεραν τραύματα εξ επαφής σε κεφάλι, λαιμό, πνεύμονες και καρδιά, γεγονός που ενισχύει τις καταγγελίες για πολιτική «πυροβολώ για να σκοτώσω».

Ιράν: Συλλήψεις σε νοσοκομεία και ασαφής αριθμός θυμάτων

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί μέσα σε νοσοκομεία και κλινικές, αναζητώντας τραυματισμένους διαδηλωτές και καταγράφοντας τα στοιχεία τους. Σε πολλές περιπτώσεις, τραυματίες συλλαμβάνονται αμέσως μετά τη θεραπεία τους.

«Παίρνουν τους τραυματίες μόλις σταθούν στα πόδια τους και τους συλλαμβάνουν», ανέφερε κάτοικος της Τεχεράνης. «Οι οικογένειες προσπαθούν να τους φυγαδεύσουν πριν φτάσει η αστυνομία».

Ο ακριβής αριθμός των νεκρών παραμένει άγνωστος. Οργανώσεις κάνουν λόγο για εκατοντάδες, ενώ κυβερνητικές πηγές –ανώνυμα– ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και στους 3.000, συμπεριλαμβανομένων μελών των δυνάμεων ασφαλείας. Άλλες εκτιμήσεις μιλούν για τουλάχιστον 1.000 νεκρούς, με τον φόβο ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ υψηλότερος.

«Αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου», ανέφερε εκπρόσωπος οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Η διακοπή επικοινωνιών κρύβει την πραγματική κλίμακα της βίας».

Ιράν: «Ο κόσμος δεν φοβάται πια»

Παρά την ακραία καταστολή, πολλοί διαδηλωτές επιμένουν ότι οι δολοφονίες δεν θα τους αναγκάσουν να υποχωρήσουν.

«Κατάφερα να συνδεθώ για λίγα λεπτά μόνο για να πω ότι εδώ είναι σφαγείο», ανέφερε κάτοικος της Τεχεράνης μέσω δορυφορικής σύνδεσης. «Αλλά ο κόσμος δεν φοβάται πια. Αυτό δεν σταματά».

Το αν η βίαιη αυτή καταστολή θα καταφέρει να πνίξει το κίνημα ή θα οδηγήσει το Ιράν σε ακόμη βαθύτερη πολιτική και κοινωνική κρίση παραμένει ανοιχτό ερώτημα.