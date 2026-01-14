Νέες απειλές εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν «πολύ ισχυρή δράση» εναντίον του Ιράν αν εκτελέσει διαδηλωτές, την ώρα που οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι περισσότεροι από 2.400 αντικυβερνητικοί διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί λόγω της βίαιης καταστολής από τις ιρανικές αρχές.

Συγγενείς του 26χρονου Ερφάν Σολτανί, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, δήλωσαν στο BBC Persian ότι η εκτέλεσή του έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη.

Εκπρόσωπος της Οργάνωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Hengaw δήλωσε ότι «ποτέ δεν έχουν δει μια υπόθεση να προχωράει τόσο γρήγορα».

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CBS News, ο Τραμπ δήλωσε: «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε κάποια πράγματα… Θα αναλάβουμε πολύ ισχυρή δράση αν κάνουν κάτι τέτοιο». Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος, υποσχόμενος πως «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν». Ακολούθως όμως αρνήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε και, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, απάντησε: «Θα πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας, λυπάμαι…».

Συγγενής του Σολτάνι δήλωσε στο BBC Persian ότι ιρανικό δικαστήριο εξέδωσε θανατική ποινή «με εξαιρετικά γρήγορη διαδικασία, μέσα σε μόλις δύο ημέρες».

Ο Awyar Shekhi, εκπρόσωπος της Hengaw, δήλωσε ότι η υπόθεση αποδεικνύει ότι η ιρανική κυβέρνηση «χρησιμοποιεί κάθε τακτική που γνωρίζει για να καταστείλει τον λαό και να σπείρει τον φόβο».

Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, αλλά ότι την ευθύνη φέρουν οι «τρομοκράτες».

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι σχεδίαζε να παραστεί σε συνάντηση στο Λευκό Οίκο την Τρίτη το βράδυ για να συζητήσει την κατάσταση στο Ιράν, υποσχόμενος να λάβει «ακριβή στοιχεία» για τον αριθμό των θυμάτων των διαδηλώσεων.

Το αμερικανικό πρακτορείο Human Rights Activists News Agency (HRANA) ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιώσει τη δολοφονία 2.403 διαδηλωτών, καθώς και 12 παιδιών, παρά τη διακοπή του διαδικτύου. Σχεδόν 150 άτομα που συνδέονται με την κυβέρνηση έχουν επίσης σκοτωθεί, ανέφερε η ομάδα.

«Οι δολοφονίες φαίνεται να είναι σημαντικές, αλλά δεν το γνωρίζουμε ακόμα με βεβαιότητα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Μόλις έχει τα στοιχεία, είπε, «θα ενεργήσουμε αναλόγως».

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι ιρανικές αρχές θα «πληρώσουν βαρύ τίμημα» για τις δολοφονίες και προέτρεψε τον κόσμο να «συνεχίσει τις διαμαρτυρίες». «Ακύρωσα όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει η άσκοπη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA!!!», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο ενός σλόγκαν της ιρανικής αντιπολίτευσης με έδρα τις ΗΠΑ, «Make Iran Great Again» (Κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο).

Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές και άλλες επιλογές ως απάντηση στην καταστολή, έχοντας ήδη ανακοινώσει δασμούς 25% σε οποιαδήποτε χώρα έχει συναλλαγές με το Ιράν.

Η ιρανική κυβέρνηση απάντησε κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να «δημιουργήσουν ένα πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση», προειδοποιώντας ότι «αυτό το σενάριο έχει αποτύχει στο παρελθόν».

Οι διαμαρτυρίες, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εξαπλωθεί σε 180 πόλεις και κωμοπόλεις και στις 31 επαρχίες, πυροδοτήθηκαν από την οργή για την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος και την εκτίναξη του κόστους ζωής. Γρήγορα εξελίχθηκαν σε απαιτήσεις για πολιτική αλλαγή και αποτέλεσαν μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις για το κατεστημένο από την ισλαμική επανάσταση του 1979.

Οι διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν σημαντικά την περασμένη Πέμπτη και αντιμετωπίστηκαν με φονική βία από τις αρχές, υπό το πρόσχημα της σχεδόν πλήρους διακοπής του διαδικτύου και των υπηρεσιών επικοινωνίας.

Σύμφωνα με την HRANA, περισσότεροι από 18.434 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των ταραχών.