Πάνω από 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν από τις δυνάμεις ασφαλείας, όπως ανέφερε μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τους Ιρανούς ότι η βοήθεια είναι «στο δρόμο».

Το αμερικανικό πρακτορείο Human Rights Activists News Agency (HRANA) ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 1.850 διαδηλωτών, 135 ατόμων που συνδέονται με την κυβέρνηση και εννέα αθώων πολιτών, καθώς και εννέα παιδιών, τις τελευταίες 17 ημέρες, παρά το μπλακάουτ στο διαδίκτυο.

According to HRANA’s confirmed and verified data, at least 2,403 protesters have been confirmed killed, including 12 children. The verified figures also confirm 18,434 arrests, 1,134 cases of severe injury, and 97 instances of forced confessions being broadcast. Protests have… pic.twitter.com/fhKuZMrTy0 — HRANA English (@HRANA_English) January 13, 2026

Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε επίσης στο Reuters ότι έχουν σκοτωθεί 2.000 άνθρωποι, αλλά ότι υπεύθυνοι είναι «τρομοκράτες».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ιρανικές αρχές θα «πληρώσουν μεγάλο τίμημα» για τις δολοφονίες και κάλεσε τον κόσμο να «συνεχίσει τις διαδηλώσεις».

Έχει εξετάσει στρατιωτικές και άλλες επιλογές σε αντίδραση στην καταστολή, έχοντας ήδη ανακοινώσει δασμούς 25% σε οποιαδήποτε χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν.

Οι διαδηλώσεις, που φέρεται να έχουν εξαπλωθεί σε 180 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλες τις 31 επαρχίες, ξεκίνησαν από την οργή για την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος και το εκρηκτικό κόστος διαβίωσης.

Γρήγορα επεκτάθηκαν σε αιτήματα για πολιτικές αλλαγές και αποτελούν μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις προς την κληρική εξουσία από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Κατηγορίες του Ιράν προς τον Τραμπ

Η ιρανική διπλωματία κατηγόρησε χθες Τρίτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση, υποκινεί τη βία, απειλεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ασφάλεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με επιστολή του ιρανού πρεσβευτή Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Οι ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς φέρουν άμεση και αναντίρρητη νομική ευθύνη για τη συνεπαγόμενη απώλεια ζωών αθώων πολιτών, ιδιαίτερα νέων», τόνισε ο κ. Ιραβανί στην επιστολή, που κοινοποίησε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Η επιστολή συντάχθηκε σε αντίδραση για ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσής του νωρίτερα χθες.

Χιλιάδες οι νεκροί

Οι διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν σημαντικά την περασμένη Πέμπτη και αντιμετωπίστηκαν με θανατηφόρα βία από τις αρχές, καλυμμένη από σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου και των επικοινωνιακών υπηρεσιών.

Το HRANA ανέφερε το απόγευμα της Τρίτης ότι, πέρα από την επιβεβαίωση τουλάχιστον 2.003 θανάτων κατά τη διάρκεια των ταραχών, εξετάζει επίσης αναφορές για άλλους 779 θανάτους.

«Είμαστε συγκλονισμένοι, αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ο αριθμός είναι συντηρητικός», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής Skylar Thompson στο Associated Press.

Μια άλλη οργάνωση, η Norway-based Iran Human Rights (IHR), ανέφερε από την πλευρά της ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 734 διαδηλωτών.

Ο διευθυντής της, Μαχμούντ Αμίρι-Μογκαντάμ, δήλωσε στο AFP ότι οι αριθμοί βασίζονται σε πληροφορίες που ελήφθησαν από λιγότερο από τις μισές επαρχίες της χώρας και από λιγότερο από το 10% των νοσοκομείων του Ιράν, προσθέτοντας: «Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών πιθανότατα φτάνει τις χιλιάδες».

Το Reuters ανέφερε ότι ο ανώνυμος Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος υπολόγισε τον αριθμό των νεκρών περίπου στους 2.000, δεν έδωσε αναλυτική κατανομή του αριθμού. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δήλωσε πως «τρομοκράτες» βρίσκονται πίσω από τους θανάτους τόσο των διαδηλωτών όσο και των στελεχών ασφαλείας.

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η πραγματική έκταση της αιματοχυσίας.

Ωστόσο, βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο την Κυριακή έδειξαν ανθρώπους να αναζητούν τα σώματα των αγαπημένων τους στο Κέντρο Ιατροδικαστικής Kahrizak στην Τεχεράνη.

Σχεδόν 50 σώματα φαίνονταν σε άλλο βίντεο από τις εγκαταστάσεις που κοινοποιήθηκε τη Δευτέρα.

«Ο φίλος μου πήγε εκεί [στο Kahrizak] για να ψάξει τον αδερφό του και ξέχασε τον δικό του πόνο», είπε ένας ακτιβιστής στο BBC Persian τη Δευτέρα.

«Στοίβαζαν σώματα από κάθε γειτονιά, όπως Saadatabad, Naziabad, Sattarkhan. Πηγαίνεις λοιπόν στο σωρό που αντιστοιχεί στη διεύθυνσή σου και ψάχνεις εκεί. Δεν έχεις ιδέα ούτε καν ενός μέρους της βίας που έχει χρησιμοποιηθεί».

Τα νοσοκομεία στην πρωτεύουσα έχουν επίσης φέρεται να έχουν υπερφορτωθεί από τον αριθμό των θυμάτων.

Ο καθηγητής Σαχράμ Κορντάστι, Ιρανός ογκολόγος με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε στο πρόγραμμα Newsday του BBC την Τρίτη ότι το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από συνάδελφο στην Τεχεράνη ανέφερε: «Στα περισσότερα νοσοκομεία μοιάζει σαν ζώνη πολέμου. Μας λείπουν εφόδια, μας λείπει αίμα».

Άλλοι γιατροί σε «δύο έως τρία νοσοκομεία» ανέφεραν επίσης ότι έχουν αντιμετωπίσει εκατοντάδες τραυματίες ή νεκρούς, πρόσθεσε.

Να συνεχιστούν οι διαδηλώσεις ζητά ο Τραμπ

Λίγο αφότου το HRANA δημοσιοποίησε τον τελευταίο απολογισμό των θυμάτων, ο Πρόεδρος Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Ιρανοί Πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΑΣ!!! Σώστε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιών. Θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα».

«Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ η άσκοπη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ!!!», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο ενός συνθήματος της ιρανικής αντιπολίτευσης με έδρα τις ΗΠΑ, «Κάντε το Ιράν Μεγάλο Ξανά».

Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ αναμενόταν να πραγματοποιήσει συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Τρίτη για να συζητήσει τις επιλογές για το Ιράν.

Το βράδυ της Δευτέρας, Αμερικανοί αξιωματούχοι άμυνας ενημέρωσαν το CBS News, ότι ο Τραμπ είχε ενημερωθεί για ένα ευρύ φάσμα μυστικών και στρατιωτικών επιλογών, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, κυβερνοεπιχειρήσεων και ψυχολογικών επιχειρησιακών απαντήσεων.

Ταυτόχρονα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράγκτσι δήλωσε στο Al Jazeera ότι το Ιράν ήταν έτοιμο για διπλωματία αλλά και για άλλες επιλογές, συμπεριλαμβανομένου «αν οι ΗΠΑ ήθελαν να δοκιμάσουν την στρατιωτική επιλογή που είχαν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν». Τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε βασικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Ο Αράγκτσι πρόσθεσε επίσης ότι η ιρανική κυβέρνηση είχε έρθει σε διάλογο με τους διαδηλωτές, αλλά αναγκάστηκε να αναλάβει δράση αφού «εκπαιδευμένες τρομοκρατικές ομάδες» με έδρα το εξωτερικό διείσδυσαν στις διαδηλώσεις και στόχευσαν τις δυνάμεις ασφαλείας.

Τα σχόλιά του αντήχησαν αυτά του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δήλωσε στους υποστηρικτές του σε κρατικά οργανωμένες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα τη Δευτέρα ότι είχαν «ουδετεροποιήσει τα σχέδια ξένων εχθρών που προορίζονταν να εκτελεστούν από εγχώριους μισθοφόρους».