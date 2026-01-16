Σοβαρές καταγγελίες από το Ιράν φέρνουν στο φως ένα σκοτεινό κεφάλαιο της καταστολής των πρόσφατων διαδηλώσεων, με οικογένειες θυμάτων να δηλώνουν ότι οι αρχές απαιτούν μεγάλα χρηματικά ποσά για να επιστρέψουν τις σορούς των νεκρών τους για ταφή. Τις αποκαλύψεις μετέδωσε το BBC Persian, επικαλούμενο πολλές ανεξάρτητες πηγές.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα πτώματα διαδηλωτών κρατούνται σε νοσοκομεία και νεκροτομεία, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας φέρονται να αρνούνται την παράδοσή τους αν δεν καταβληθούν χρήματα. Οι οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με εκβιασμούς, σε μια περίοδο γενικευμένου φόβου και οικονομικής εξαθλίωσης.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν διαρκούν πάνω από δύο εβδομάδες και έχουν εξαπλωθεί σε δεκάδες πόλεις. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον 2.435 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την αρχή των ταραχών, καθώς οι αρχές απάντησαν με θανατηφόρα βία.

Ιράν: Εκβιασμοί ακόμη και για τους νεκρούς

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση στη βόρεια πόλη Ραστ, οικογένεια διαδηλωτή κατήγγειλε ότι της ζητήθηκαν 700 εκατομμύρια τομάν για την παράδοση της σορού, η οποία βρισκόταν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Poursina μαζί με δεκάδες άλλα πτώματα. Παρόμοια περιστατικά καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στην Τεχεράνη, οικογένεια Κούρδου εποχιακού εργάτη ενημερώθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει έως και ένα δισεκατομμύριο τομάν για να παραλάβει το σώμα του γιου της. Το ποσό θεωρείται αδύνατο να συγκεντρωθεί, καθώς ένας εργάτης οικοδομών στο Ιράν αμείβεται συνήθως με λιγότερα από 100 δολάρια τον μήνα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εργαζόμενοι νοσοκομείων φέρονται να ειδοποίησαν κρυφά συγγενείς να παραλάβουν άμεσα τις σορούς πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας. Μια γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, μετέφερε μόνη της τη σορό του συζύγου της με φορτηγό επί επτά ώρες για να τον θάψει στο δυτικό Ιράν.

Υπάρχουν επίσης αναφορές στο BBC ότι οικογένειες διέρρηξαν νεκροτομεία, φοβούμενες πως οι αρχές θα έθαβαν τα πτώματα χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Οι σοροί φυλάχθηκαν προσωρινά σε αυλές νοσοκομείων μέχρι να εξασφαλιστεί ιδιωτική μεταφορά.

Η πραγματική εικόνα στο Ιράν παραμένει θολή, καθώς οι αρχές επιβάλλουν διακοπές στο διαδίκτυο και περιορισμούς στην ενημέρωση. Διεθνή μέσα και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν πρόσβαση στη χώρα. Παρ’ όλα αυτά, οι καταγγελίες συνεχίζουν να πληθαίνουν, την ώρα που οι συλλήψεις ακτιβιστών, δικηγόρων και απλών πολιτών συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα.