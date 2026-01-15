«Η κατάσταση στο Ιράν είναι καταστροφική. Πάνω από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Οι χερσαίες δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης έχουν αναπτυχθεί. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας». Με αυτά τα λόγια, ο Χαλίλ Κάνι Σανάνι, εκπρόσωπος του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK), απηύθυνε δραματική έκκληση προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για στήριξη.

Το PAK είναι κουρδική οργάνωση Πεσμεργκά που δρα στις ορεινές περιοχές του ιρακινού και ιρανικού Κουρδιστάν. Το στρατιωτικό της σκέλος, ο Εθνικός Στρατός του Κουρδιστάν (SMK), διοικείται από τον στρατηγό Χουσεΐν Γιαζνταναπάνα και διαθέτει μαχητές με πολυετή εμπειρία, τόσο από συγκρούσεις με το καθεστώς των Αγιατολάχ όσο και από τον πόλεμο κατά του ISIS.

Ο όρος «Πεσμεργκά» στα κουρδικά σημαίνει «αυτοί που στέκονται απέναντι στον θάνατο», χαρακτηρισμός που, σύμφωνα με τους ίδιους, αντικατοπτρίζει τον ρόλο και την αποφασιστικότητα των μαχητών του SMK.

Κούρδοι και ένοπλη αντίσταση κατά του καθεστώτος

Από την έναρξη των μαζικών διαδηλώσεων στο Ιράν, οι δυνάμεις του SMK έχουν πραγματοποιήσει σειρά επιχειρήσεων εναντίον στόχων του καθεστώτος σε περιοχές όπως η Κερμανσάχ και το Ισφαχάν. Μία από τις πιο σημαντικές ήταν η κατάληψη και καταστροφή στρατηγείου των Φρουρών της Επανάστασης, όπου σκοτώθηκαν μέλη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Η επαρχία Κερμανσάχ αποτελεί διαχρονικά επίκεντρο συγκρούσεων μεταξύ κουρδικών οργανώσεων και ιρανικών αρχών, με το καθεστώς να αντιμετωπίζει την περιοχή ως διαρκή απειλή.

Κούρδοι στο στόχαστρο της αιματηρής καταστολής

Σύμφωνα με τον Σανάνι, το καθεστώς απάντησε στις διαδηλώσεις με πρωτοφανή βιαιότητα. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, πολλοί από αυτούς νέοι, ενώ ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται πολυάριθμοι Κούρδοι. Η πλήρης διακοπή του διαδικτύου στο Ιράν καθιστά αδύνατη την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των αριθμών.

Οι κουρδικές πόλεις και κωμοπόλεις σε Κερμανσάχ, Ιλάμ και Λορεστάν δέχονται ιδιαίτερα σκληρή καταστολή, με το καθεστώς να κατηγορεί τους Κούρδους για «υποκίνηση ταραχών» και «τρομοκρατία».

Κούρδοι και φόβος αποσταθεροποίησης της Τεχεράνης

Όπως εξηγεί ο Σανάνι, η Τεχεράνη φοβάται ότι η σοβαρότερη στρατιωτική απειλή για την επιβίωσή της θα προέλθει από τις κουρδικές περιοχές. Για τον λόγο αυτό, αναπτύσσει χερσαίες δυνάμεις της IRGC και παραστρατιωτικές μονάδες Μπασίτζ κυρίως σε κουρδικές περιοχές και όχι σε πόλεις με περσικό πληθυσμό, αναφέρει η Jerusalem Post.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για αποστολή ενισχύσεων από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές του Ιράκ και της Χεζμπολάχ, γεγονός που εντείνει τους φόβους για μαζικές απώλειες αμάχων στο ιρανικό Κουρδιστάν.

Ο Σανάνι επιβεβαίωσε επίσης ότι μέλη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας συνελήφθησαν επειδή αρνήθηκαν να πυροβολήσουν διαδηλωτές, ένδειξη εσωτερικών ρωγμών στο καθεστώς. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι χωρίς εξωτερική βοήθεια η εξέγερση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

«Όλος ο λαός του Ιράν πιστεύει ότι αυτό το καθεστώς πρέπει να πέσει. Εμείς οι Κούρδοι πολεμάμε με θάρρος, αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε βοήθεια», κατέληξε.