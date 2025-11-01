Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου ότι έχει βελτιώσει τις θέσεις του σε μερικές περιοχές της πολιορκημένης πόλης Ποκρόβσκ στην οποία έχουν διεισδύσει ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Το Κίεβο αυξάνει τoν αριθμό των επιτιθέμενων ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή, ανέφερε το 7ο Σώμα της Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι «η κατάσταση παραμένει δύσκολη και δυναμική».

Οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις προσπαθούν να αποκόψουν τις διόδους διοικητικής υποστήριξης και εφοδιασμού των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, πρόσθεσε η ίδια ανακοίνωση.