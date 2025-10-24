Η κατάσταση για τις δυνάμεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων μέσα και γύρω από τις πόλεις Πόκροφσκ και Μίρνοχραντ, στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με χθεσινή αναφορά ουκρανικού μέσου ενημέρωσης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ukrainska Pravda, αξιωματικοί στη συγκεκριμένη περιοχή τόνισαν πως η κατάσταση γίνεται ολοένα πιο δυσμενής για τους άνδρες τους και την επιδεινώνει ακόμη περισσότερο η δραστηριότητα ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

North of encirled Pokrovsk, Close to the Town of Mirnograd



An Entire column of Ukrainian armoured vehicles destroyed by advancing Russians



Ορισμένες ουκρανικές θέσεις στους επιχειρησιακούς χάρτες απλούστατα δεν υπάρχουν πλέον ή επανδρώνονται από στρατιώτες που είναι τραυματισμένοι, κατά τις πληροφορίες της Ουκραΐνσκα Πράβντα.

Η κατάσταση στην Πόκροφσκ κάνει επίσης ολοένα πιο δύσκολο τον ανεφοδιασμό στη γειτονική πόλη Μίρνοχραντ. Στοιχεία του ρωσικού στρατού επιχειρούν επί του παρόντος στο βόρειο τμήμα της. Αν πέσει η Πόκροφσκ, η συντεταγμένη αποχώρηση των ουκρανών στρατιωτικών από τη Μίρνοχραντ θα είναι ανέφικτη.

Η Πόκροφσκ και η Μίρνοχραντ διεκδικούνται για μήνες και απειλούνται με περικύκλωση από τον ρωσικό στρατό. Τον Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωνε πως διεξήχθησαν επιτυχημένες αντεπιθέσεις, όμως οι δηλώσεις αυτές αμφισβητούνται από παρατηρητές.

πηγή: ΑΠΕ