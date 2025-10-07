Από την αρχή του έτους, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν καταλάβει σχεδόν 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στην Ουκρανία, ανέφερε την Τρίτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς αξιωματούχους. Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Μόσχα εξακολουθεί να κρατάει τη στρατηγική πρωτοβουλία στους τομείς των μαχών.

Το Κίεβο επιχειρεί να πλήξει μη στρατιωτικούς στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, αλλά αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τις ισορροπίες, συμπλήρωσε ο Πούτιν.

«Επί του παρόντος, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν πλήρως την στρατηγική πρωτοβουλία», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Κρεμλίνο. «Φέτος, έχουμε απελευθερώσει έκταση σχεδόν 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων – 4.900 τ.χλμ. – και 212 κοινότητες», είπε ο ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας πως οι ουκρανικές δυνάμεις «υποχωρούν» στα μέτωπα των μαχών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη άλλων δύο χωριών, ενώ ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα. Ο στρατηγός Γκεράσιμοφ ανέφερε ότι ρωσικά στρατεύματα προωθούνται προς τις πόλεις Σίβερσκ και Κοστιαντίνιφκα της περιφέρειας Ντονέτσκ, εκδιώκουν τις ουκρανικές δυνάμεις από την πόλη Κουπιάνσκ (βορειοανατολικά) και συνεχίζουν την προέλασή τους σε Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ (νοτιότερα). Συμπλήρωσε επίσης ότι προχωρούν στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας στις περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο, κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι στόχοι της Ρωσίας παραμένουν αυτοί που είχαν τεθεί όταν ξεκίνησε η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» τον Φεβρουάριο του 2022, αναφερόμενος ξανά σε «αποναζιστικοποίηση» και «αποστρατιωτικοποίηση» της Ουκρανίας.

