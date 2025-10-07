Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιχείρησε να πλήξει έναν πυρηνικό σταθμό στην περιοχή Βαρόνεζ της Ρωσίας που συνορεύει με την Ουκρανία.

Σε ανακοίνωση της η εταιρεία Rosenergoatom αναφέρει ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος «κατερρίφθη με τεχνικά μέσα» και εξερράγη αφότου συνετρίβη μέσα σε ένα πύργο ψύξης στον σταθμό Νοβοβαρόνεζ.

«Δεν υπήρξαν ζημιές ούτε τραυματισμοί. Ωστόσο η έκρηξη άφησε ένα μαύρο σημάδι στον πύργο ψύξης. Η ασφαλής λειτουργία του πυρηνικού σταθμού έχει διασφαλισθεί» αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιχείρησης, στην οποία προστίθεται ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι φυσιολογικά και αμετάβλητα.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία για το περιστατικό, το οποίο η Rosenergoatom χαρακτήρισε «μία ακόμη πράξη επίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ενάντια στους πυρηνικούς σταθμούς της Ρωσίας», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει και παλαιότερα το Κίεβο για επιθέσεις στους πυρηνικούς σταθμούς στις περιοχές της ανατολικής Ρωσίας Κούρσκ και Σμολένσκ.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της έχει κατηγορήσει την Ρωσία, ότι δημιουργεί σκόπιμα προβλήματα και κινδύνους στους πυρηνικούς σταθμούς στην επικράτεια της Ουκρανίας.